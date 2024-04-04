В Москве погибли два человека из-за урагана: последствия сильного ветра в столице

Собянин сообщил о погибших в результате сильного ветра в Москве

04 апреля 2024 в 10:40 Размер текста - 17 +

В Москве из-за сильного ветра пострадали 15 человек (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU На Москву 4 апреля обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c. В результате погибли два человека. О последствиях сильного ветра в столице — в материале URA.RU. Собянин сообщил о погибших Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате сильного ветра погибли два человека, еще 15 пострадали. По его словам, меры оповещения были приняты своевременно, закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Кроме того, сообщения об опасности были на экранах города. Собянин выразил соболезнования семьям погибших. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждение метро В городе на D1 и Белорусском направлении было приостановлено движение электричек через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода. Для возобновления движения были вызваны специалисты МЖД, сообщал Дептранс. Электричку чинили возле Одинцовского вокзала. На станции из-за отсутствия движения образовалась огромная очередь на 339 автобус. Возобновление движения Через станцию Одинцово было возобновлено движение поездов, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение железнодорожного перевозчика. Отмечается, что задержанные поезда вводят в график. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Москву 4 апреля обрушилась непогода — сильный ветер с перепадами температуры. Порывы ветра достигали больше 21 м/c. В результате погибли два человека. О последствиях сильного ветра в столице — в материале URA.RU. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в результате сильного ветра погибли два человека, еще 15 пострадали. По его словам, меры оповещения были приняты своевременно, закрыты крупные городские парки и другие открытые общественные места. Кроме того, сообщения об опасности были на экранах города. Собянин выразил соболезнования семьям погибших. Он добавил, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В городе на D1 и Белорусском направлении было приостановлено движение электричек через станцию Одинцово из-за повреждения контактного провода. Для возобновления движения были вызваны специалисты МЖД, сообщал Дептранс. Электричку чинили возле Одинцовского вокзала. На станции из-за отсутствия движения образовалась огромная очередь на 339 автобус. Через станцию Одинцово было возобновлено движение поездов, пишет РИА Новости, ссылаясь на сообщение железнодорожного перевозчика. Отмечается, что задержанные поезда вводят в график.