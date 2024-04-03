03 апреля 2024

Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев вошел в ТОП-500 богатейших людей планеты

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Доллары США. Валюта. Курган, валюта, деньги, доллары
Forbes оценивает состояние Дмитрия Рыболовлева в 2023 году в 6,4 млрд долларов Фото:

Пермский миллиардер, бывший владелец компании «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев вошел в число самых богатых людей планеты по итогам 2023 года. Forbes оценил состояние бизнесмена в 6,4 млрд долларов. 38-й World’s Billionaires list представлен на сайте издания.

«Дмитрий Рыболовлев, состояние — 6,4 млрд долларов США», — указано на сайте издания. В рейтинге, представленном Forbes, пермяк расположился на 432-й строке. Всего в списков вошли 2781 человек.

Ранее Рыболовлев попал в топ-500 богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Издание оценивало состояние бизнесмена в 11,9 млрд долларов.

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Пермский миллиардер, бывший владелец компании «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев вошел в число самых богатых людей планеты по итогам 2023 года. Forbes оценил состояние бизнесмена в 6,4 млрд долларов. 38-й World’s Billionaires list представлен на сайте издания. «Дмитрий Рыболовлев, состояние — 6,4 млрд долларов США», — указано на сайте издания. В рейтинге, представленном Forbes, пермяк расположился на 432-й строке. Всего в списков вошли 2781 человек. Ранее Рыболовлев попал в топ-500 богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Издание оценивало состояние бизнесмена в 11,9 млрд долларов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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