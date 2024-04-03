Пермский миллиардер Дмитрий Рыболовлев вошел в ТОП-500 богатейших людей планеты

Forbes оценивает состояние Дмитрия Рыболовлева в 2023 году в 6,4 млрд долларов
Пермский миллиардер, бывший владелец компании «Уралкалий» Дмитрий Рыболовлев вошел в число самых богатых людей планеты по итогам 2023 года. Forbes оценил состояние бизнесмена в 6,4 млрд долларов. 38-й World’s Billionaires list представлен на сайте издания.
«Дмитрий Рыболовлев, состояние — 6,4 млрд долларов США», — указано на сайте издания. В рейтинге, представленном Forbes, пермяк расположился на 432-й строке. Всего в списков вошли 2781 человек.
Ранее Рыболовлев попал в топ-500 богатейших людей планеты по версии Bloomberg. Издание оценивало состояние бизнесмена в 11,9 млрд долларов.
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