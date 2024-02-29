29 февраля 2024

Пермский миллиардер за три месяца разбогател на сотни миллионов долларов

Bloomberg: состояние пермского миллиардера Рыболовлева достигло 11,9 $ млрд
© Служба новостей «URA.RU»
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Состояние Дмитрия Рыболовлева достигло 11,9 млрд долларов Фото:

Пермский миллиардер, экс-владелец компании «Уралкалий» и президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев всего за три месяца увеличил свое состояние на 1,4 млрд долларов — до 11,9 млрд долларов. Список 500 богатейших людей планеты представлен в индексе миллиардеров на сайте Bloomberg.

«Дмитрий Рыболовлев, Российская Федерация. Общий капитал: 11,9 млрд долларов», — приводится на сайте Bloomberg. В ноябре 2023 года издание оценивало состояние пермяка в 10,5 млрд долларов. В рейтинге ТОП-500 самых богатых людей планеты Рыболовлев разместился на 179 строке (минус три позиции). Первую строку занимает американский предприниматель Илон Маск.

Самым богатым среди россиян, представленных в рейтинге, стал предприниматель Владимир Потанин (31 млрд долларов, 48-я строка рейтинга). В сотне самых богатых бизнесменов также оказались Леонид Михельсон, Вагит Алекперов, Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко, Алишер Усманов.

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Пермский миллиардер, экс-владелец компании «Уралкалий» и президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев всего за три месяца увеличил свое состояние на 1,4 млрд долларов — до 11,9 млрд долларов. Список 500 богатейших людей планеты представлен в индексе миллиардеров на сайте Bloomberg. «Дмитрий Рыболовлев, Российская Федерация. Общий капитал: 11,9 млрд долларов», — приводится на сайте Bloomberg. В ноябре 2023 года издание оценивало состояние пермяка в 10,5 млрд долларов. В рейтинге ТОП-500 самых богатых людей планеты Рыболовлев разместился на 179 строке (минус три позиции). Первую строку занимает американский предприниматель Илон Маск. Самым богатым среди россиян, представленных в рейтинге, стал предприниматель Владимир Потанин (31 млрд долларов, 48-я строка рейтинга). В сотне самых богатых бизнесменов также оказались Леонид Михельсон, Вагит Алекперов, Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко, Алишер Усманов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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