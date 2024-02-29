Пермский миллиардер за три месяца разбогател на сотни миллионов долларов

Пермский миллиардер, экс-владелец компании «Уралкалий» и президент ФК «Монако» Дмитрий Рыболовлев всего за три месяца увеличил свое состояние на 1,4 млрд долларов — до 11,9 млрд долларов. Список 500 богатейших людей планеты представлен в индексе миллиардеров на сайте Bloomberg.
«Дмитрий Рыболовлев, Российская Федерация. Общий капитал: 11,9 млрд долларов», — приводится на сайте Bloomberg. В ноябре 2023 года издание оценивало состояние пермяка в 10,5 млрд долларов. В рейтинге ТОП-500 самых богатых людей планеты Рыболовлев разместился на 179 строке (минус три позиции). Первую строку занимает американский предприниматель Илон Маск.
Самым богатым среди россиян, представленных в рейтинге, стал предприниматель Владимир Потанин (31 млрд долларов, 48-я строка рейтинга). В сотне самых богатых бизнесменов также оказались Леонид Михельсон, Вагит Алекперов, Владимир Лисин, Алексей Мордашов, Андрей Мельниченко, Алишер Усманов.
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