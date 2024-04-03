Курганские власти рассказали о грядущем преображении улицы Коли Мяготина

Курганские власти озеленят городскую улицу

04 апреля 2024 в 12:28 Размер текста - 17 +

Газоны и новые деревья появятся на улице Коли Мяготина (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Кургане вдоль улицы Коли Мяготина появятся обустроенные газоны и новые деревья. Всего на улицах города в течение года появится не менее 300 деревьев-крупномеров. Об этом написала администрация города Кургана на своем сайте, со ссылкой на заместителя директора департамента развития городского хозяйства (ДРГХ) Кургана Сергея Герасименко. «В рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети уже третий год по инициативе губернатора региона отдельно выделяются целевые средства на ее озеленение: на газоны, деревья-крупномеры. <…> Приоритет будет отдан улице Коли Мяготина, где завершается масштабный ремонт дороги. Там будут обустроены газоны, высажены деревья. Будем продолжать озеленение города, не снижая темпов», — сообщил замдиректора ДРГХ Герасименко. Также, по словам Герасименко, в 2023 году на общественных городских пространствах было высажено 3340 саженцев деревьев и кустарников, среди которых более 370 крупномеров. Деревья, как уточнил Герасименко, гарантийные. Саженцы, которые не прижились, будут заменены по гарантии. Кроме того, рассказал замдиректора ДРГХ, в городских лесах ежегодно высаживают сосны, а старые и опасные деревья сносят. «При этом мы всегда стараемся на этих же местах высадить новые деревья. Например, в прошлом году в рамках компенсационных посадок было высажено 69 деревьев и 160 кустарников», — пояснил Сергей Герасименко. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уборкой парков и скверов занимается специальная структура мэрии. Как сообщила администрация, работы по очистке территорий проводятся по графикам в зависимости от сезона и проходимости населения на объекте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане вдоль улицы Коли Мяготина появятся обустроенные газоны и новые деревья. Всего на улицах города в течение года появится не менее 300 деревьев-крупномеров. Об этом написала администрация города Кургана на своем сайте, со ссылкой на заместителя директора департамента развития городского хозяйства (ДРГХ) Кургана Сергея Герасименко. «В рамках контракта по содержанию улично-дорожной сети уже третий год по инициативе губернатора региона отдельно выделяются целевые средства на ее озеленение: на газоны, деревья-крупномеры. <…> Приоритет будет отдан улице Коли Мяготина, где завершается масштабный ремонт дороги. Там будут обустроены газоны, высажены деревья. Будем продолжать озеленение города, не снижая темпов», — сообщил замдиректора ДРГХ Герасименко. Также, по словам Герасименко, в 2023 году на общественных городских пространствах было высажено 3340 саженцев деревьев и кустарников, среди которых более 370 крупномеров. Деревья, как уточнил Герасименко, гарантийные. Саженцы, которые не прижились, будут заменены по гарантии. Кроме того, рассказал замдиректора ДРГХ, в городских лесах ежегодно высаживают сосны, а старые и опасные деревья сносят. «При этом мы всегда стараемся на этих же местах высадить новые деревья. Например, в прошлом году в рамках компенсационных посадок было высажено 69 деревьев и 160 кустарников», — пояснил Сергей Герасименко. Ранее URA.RU писало, что в Кургане уборкой парков и скверов занимается специальная структура мэрии. Как сообщила администрация, работы по очистке территорий проводятся по графикам в зависимости от сезона и проходимости населения на объекте.