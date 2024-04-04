Глава российского МИД Мария Захарова заявила, что в коллективном Западе появился новый тренд — играть в слова. Западные страны пользуются абсурдными формулировками для своей выгоды, заявила Захарова.
«Вот один кричащий пример. На Западе любят говорить, что все, что происходит под их руководством — историческое, глобальное и исключительное… Только вот почему-то на форум не позвали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию. Иран, вокруг ядерной программы которого сосредоточено внимание всех мировых СМИ», — НАТО обвинило российский МИД в агрессии. Тогда глава российского МИД Мария Захарова пояснила, что НАТО является агрессивным военным блоком, действующим против России.
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Глава российского МИД Мария Захарова заявила, что в коллективном Западе появился новый тренд — играть в слова. Западные страны пользуются абсурдными формулировками для своей выгоды, заявила Захарова. «Вот один кричащий пример. На Западе любят говорить, что все, что происходит под их руководством — историческое, глобальное и исключительное… Только вот почему-то на форум не позвали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию. Иран, вокруг ядерной программы которого сосредоточено внимание всех мировых СМИ», — НАТО обвинило российский МИД в агрессии. Тогда глава российского МИД Мария Захарова пояснила, что НАТО является агрессивным военным блоком, действующим против России.