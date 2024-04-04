Захарова рассказала о новом тренде коллективного Запада

Захарова: новый тренд коллективного Запада — игра в слова
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Мария Захарова. Сочи, захарова мария
По словам Марии Захаровой, коллективный Запад любит играть словами Фото:

Глава российского МИД Мария Захарова заявила, что в коллективном Западе появился новый тренд — играть в слова. Западные страны пользуются абсурдными формулировками для своей выгоды, заявила Захарова.

«Вот один кричащий пример. На Западе любят говорить, что все, что происходит под их руководством — историческое, глобальное и исключительное… Только вот почему-то на форум не позвали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию. Иран, вокруг ядерной программы которого сосредоточено внимание всех мировых СМИ», — НАТО обвинило российский МИД в агрессии. Тогда глава российского МИД Мария Захарова пояснила, что НАТО является агрессивным военным блоком, действующим против России.

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Глава российского МИД Мария Захарова заявила, что в коллективном Западе появился новый тренд — играть в слова. Западные страны пользуются абсурдными формулировками для своей выгоды, заявила Захарова. «Вот один кричащий пример. На Западе любят говорить, что все, что происходит под их руководством — историческое, глобальное и исключительное… Только вот почему-то на форум не позвали ключевые государства Евразии, занимающиеся мирным атомом на глобальном уровне, включая Россию. Иран, вокруг ядерной программы которого сосредоточено внимание всех мировых СМИ», — НАТО обвинило российский МИД в агрессии. Тогда глава российского МИД Мария Захарова пояснила, что НАТО является агрессивным военным блоком, действующим против России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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