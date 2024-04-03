Пермяки раскупили все билеты в Минеральные Воды

04 апреля 2024 в 12:07 Размер текста - 17 +

Пермяки массово поехали отдыха в Минеральные воды Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Жителям Перми стало сложнее добираться до курортов Кавказских Минеральных вод. Все места на прямые авиарейсы в апреле раскуплены, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «На весь апрель нет мест на прямые рейсы из Перми до Минеральных вод. Путевки на Кавказ из Перми не продаются. Но туристы могут рассмотреть вылеты из Екатеринбурга или Уфы», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она отметила, что такая ситуация сложилась в связи с отменой прямых рейсов из Перми в Минеральные воды авиакомпании «Аэрофлот». Сейчас в этом направлении перевозки осуществляет только авиакомпания «Азимут». Рейсы стоят два раза в неделю: по средам и субботам. На сайте авиакомпании «Азимут» сказано, что в апреле из Перми до Минеральных вод нет мест. Ближайший возможный вылет — 4 мая. Стоимость билетов от 11,2 тысяч рублей на человека в один конец. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жителям Перми стало сложнее добираться до курортов Кавказских Минеральных вод. Все места на прямые авиарейсы в апреле раскуплены, рассказала URA.RU директор пермского туристического агентства «А-Тур» Алина Балыбердина. «На весь апрель нет мест на прямые рейсы из Перми до Минеральных вод. Путевки на Кавказ из Перми не продаются. Но туристы могут рассмотреть вылеты из Екатеринбурга или Уфы», — рассказала Алина Балыбердина корреспонденту агентства. Она отметила, что такая ситуация сложилась в связи с отменой прямых рейсов из Перми в Минеральные воды авиакомпании «Аэрофлот». Сейчас в этом направлении перевозки осуществляет только авиакомпания «Азимут». Рейсы стоят два раза в неделю: по средам и субботам. На сайте авиакомпании «Азимут» сказано, что в апреле из Перми до Минеральных вод нет мест. Ближайший возможный вылет — 4 мая. Стоимость билетов от 11,2 тысяч рублей на человека в один конец.