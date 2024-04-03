03 апреля 2024

Многодетного свердловчанина арестовали за педофилию

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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , судебное заседание, арестант, арест, наручники, задержание
Мужчина пробудет в СИЗО до 26 мая Фото:

В Богдановиче (Свердловская область) 34-летнего отца восьмерых детей арестовали, обвинив в педофилии в отношении трех несовершеннолетних дочек. Мужчину отправили в СИЗО до 26 мая. Информацию об этом URA.RU подтвердили в суде.

«Трех дочерей он насиловал девять лет, с 2015 года. Начинал трогать их, как только девочкам исполнялось девять лет. Они попросту не знали, кому сообщить, потому что отец запугивал их. Старшая дочка после девятого класса поступила в колледж и переехала. Она рассказала о насилии друзьям, а они сообщили в полицию. После этого началось расследование, мужчину задержали и он написал явку с повинной», — передает E1.ru слова источника. Сейчас девочкам 17, 15 и 10 лет.

В 2019 году у семьи произошла трагедия — в пожаре сгорели четыре маленьких ребенка. В то время как родители находились на соревнованиях с одним из детей (в тот момент в семье также было восемь детей, после ЧП многодетная мать родила еще четверых). В тот день за детьми следила старшая сестра, которой удалось спастись.

По словам знакомых, мужчина был спокойным, уравновешенным и никто бы не мог подумать, что он способен на такое преступление. В суде 28 марта он признал свою вину.

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В Богдановиче (Свердловская область) 34-летнего отца восьмерых детей арестовали, обвинив в педофилии в отношении трех несовершеннолетних дочек. Мужчину отправили в СИЗО до 26 мая. Информацию об этом URA.RU подтвердили в суде. «Трех дочерей он насиловал девять лет, с 2015 года. Начинал трогать их, как только девочкам исполнялось девять лет. Они попросту не знали, кому сообщить, потому что отец запугивал их. Старшая дочка после девятого класса поступила в колледж и переехала. Она рассказала о насилии друзьям, а они сообщили в полицию. После этого началось расследование, мужчину задержали и он написал явку с повинной», — передает E1.ru слова источника. Сейчас девочкам 17, 15 и 10 лет. В 2019 году у семьи произошла трагедия — в пожаре сгорели четыре маленьких ребенка. В то время как родители находились на соревнованиях с одним из детей (в тот момент в семье также было восемь детей, после ЧП многодетная мать родила еще четверых). В тот день за детьми следила старшая сестра, которой удалось спастись. По словам знакомых, мужчина был спокойным, уравновешенным и никто бы не мог подумать, что он способен на такое преступление. В суде 28 марта он признал свою вину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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