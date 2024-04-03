Многодетного свердловчанина арестовали за педофилию

04 апреля 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Мужчина пробудет в СИЗО до 26 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Богдановиче (Свердловская область) 34-летнего отца восьмерых детей арестовали, обвинив в педофилии в отношении трех несовершеннолетних дочек. Мужчину отправили в СИЗО до 26 мая. Информацию об этом URA.RU подтвердили в суде. «Трех дочерей он насиловал девять лет, с 2015 года. Начинал трогать их, как только девочкам исполнялось девять лет. Они попросту не знали, кому сообщить, потому что отец запугивал их. Старшая дочка после девятого класса поступила в колледж и переехала. Она рассказала о насилии друзьям, а они сообщили в полицию. После этого началось расследование, мужчину задержали и он написал явку с повинной», — передает E1.ru слова источника. Сейчас девочкам 17, 15 и 10 лет. В 2019 году у семьи произошла трагедия — в пожаре сгорели четыре маленьких ребенка. В то время как родители находились на соревнованиях с одним из детей (в тот момент в семье также было восемь детей, после ЧП многодетная мать родила еще четверых). В тот день за детьми следила старшая сестра, которой удалось спастись. По словам знакомых, мужчина был спокойным, уравновешенным и никто бы не мог подумать, что он способен на такое преступление. В суде 28 марта он признал свою вину. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Богдановиче (Свердловская область) 34-летнего отца восьмерых детей арестовали, обвинив в педофилии в отношении трех несовершеннолетних дочек. Мужчину отправили в СИЗО до 26 мая. Информацию об этом URA.RU подтвердили в суде. «Трех дочерей он насиловал девять лет, с 2015 года. Начинал трогать их, как только девочкам исполнялось девять лет. Они попросту не знали, кому сообщить, потому что отец запугивал их. Старшая дочка после девятого класса поступила в колледж и переехала. Она рассказала о насилии друзьям, а они сообщили в полицию. После этого началось расследование, мужчину задержали и он написал явку с повинной», — передает E1.ru слова источника. Сейчас девочкам 17, 15 и 10 лет. В 2019 году у семьи произошла трагедия — в пожаре сгорели четыре маленьких ребенка. В то время как родители находились на соревнованиях с одним из детей (в тот момент в семье также было восемь детей, после ЧП многодетная мать родила еще четверых). В тот день за детьми следила старшая сестра, которой удалось спастись. По словам знакомых, мужчина был спокойным, уравновешенным и никто бы не мог подумать, что он способен на такое преступление. В суде 28 марта он признал свою вину.