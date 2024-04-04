Между участником транспортной реформы и мэрией Кургана произошел конфликт

Перевозчик из Кургана потребовал у мэрии предоставить территорию для автопарка
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Выставочная техника на площади Ленина к приезду Силуанова Антона. Курган, площадь ленина, новые автобусы, автобусы
Предприниматель хочет заполучить территорию, не участвуя в торгах (архивное фото) Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Городской перевозчик, участник транспортной реформы, подал иск против решения департамента администрации города Кургана не предоставлять ему территорию бывшего троллейбусного парка в собственность без проведения торгов. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда.

«Индивидуальный предприниматель Кирпищиков Алексей <…> обратился в Арбитражный суд Курганской области с заявлением, в котором просит: признать решение департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана <…> об отказе без проведения торгов в представлении в собственность за плату Кирпищикову А.В., земельного участка <…> расположенного по адресу: улица Химмашевская, дом 8в, <…> с разрешенным использованием для обслуживания автотранспорта <…> незаконным», — указано в деле, которое рассматривает Арбитражный суд. Кроме того, в документе указано, что перевозчик требует обязать департамент предоставить ему земельный участок без проведения торгов за плату, а также обязать направить бизнесмену подписанный проект договора купли-продажи земельного участка и заключить его за месяц со дня вступления решения суда в силу.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с предпринимателем по телефону для комментария. На звонок журналиста он не ответил. Также был направлен запрос в администрацию Кургана по данному разбирательству с уточнением, на каком основании департамент не предоставляет перевозчику территорию в собственность без торгов, и другие вопросы. Ответ администрации города ожидается.

Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана подала иск в суд на перевозчика. Предприниматель в данном деле рискует остаться без двух маршрутов.

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Городской перевозчик, участник транспортной реформы, подал иск против решения департамента администрации города Кургана не предоставлять ему территорию бывшего троллейбусного парка в собственность без проведения торгов. Информация об этом размещена на сайте Арбитражного суда. «Индивидуальный предприниматель Кирпищиков Алексей <…> обратился в Арбитражный суд Курганской области с заявлением, в котором просит: признать решение департамента архитектуры, строительства и земельных отношений администрации города Кургана <…> об отказе без проведения торгов в представлении в собственность за плату Кирпищикову А.В., земельного участка <…> расположенного по адресу: улица Химмашевская, дом 8в, <…> с разрешенным использованием для обслуживания автотранспорта <…> незаконным», — указано в деле, которое рассматривает Арбитражный суд. Кроме того, в документе указано, что перевозчик требует обязать департамент предоставить ему земельный участок без проведения торгов за плату, а также обязать направить бизнесмену подписанный проект договора купли-продажи земельного участка и заключить его за месяц со дня вступления решения суда в силу. Корреспондент URA.RU пытался связаться с предпринимателем по телефону для комментария. На звонок журналиста он не ответил. Также был направлен запрос в администрацию Кургана по данному разбирательству с уточнением, на каком основании департамент не предоставляет перевозчику территорию в собственность без торгов, и другие вопросы. Ответ администрации города ожидается. Ранее URA.RU писало, что администрация Кургана подала иск в суд на перевозчика. Предприниматель в данном деле рискует остаться без двух маршрутов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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