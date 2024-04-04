HS: вступление Финляндии и Швеции в НАТО подтолкнуло США пойти на крайние меры

Вступление Финляндии и Швеции в НАТО заставляет США принимать дальнейшие меры. По данным издания Helsingin Sanomat, Соединенные Штаты планируют создание на севере Европы обширного склада вооружения.
«Членство Финляндии и Швеции в НАТО и конфликт на Украине может принести на север Европы огромные запасы оружия. США рассматривает возможность создания крупного склада оружия», — говорится в материале. Там добавили, что на ежегодном симпозиуме Global Force заместитель командующего вооруженными силами США по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Кристофер Мохан сообщил о возможности создания крупного склада оружия.
Мохан не раскрыл точных местоположений предполагаемых новых складов в Европе, однако на симпозиуме были высказаны предположения о том, что одним из возможных мест может стать Норвегия. Огромный арсенал американцев также представляет интерес для Финляндии и Швеции. По словам Мохана, размещение боеприпасов недалеко от полярного круга позволит американским сухопутным войскам лучше изучить влияние экстремальных холодов и выяснить, какие меры необходимо принять для обеспечения лучшей выживаемости вооруженных сил в зимний период.
Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 7 марта ратификацию членства Швеции в НАТО. Швеция стала 32-м членом альянса. URA.RU в своем материале подробно описывало проблемы, с которыми столкнулся Стокгольм после вступления в НАТО. Также известно, что военные учения НАТО проходили в Скандинавии с участием Норвегии, Швеции и Финляндии. Бригадный генерал Трон Странда считает, что учения актуальны в свете обстановки в европейском регионе, передает «Национальная служба новостей».
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Вступление Финляндии и Швеции в НАТО заставляет США принимать дальнейшие меры. По данным издания Helsingin Sanomat, Соединенные Штаты планируют создание на севере Европы обширного склада вооружения. «Членство Финляндии и Швеции в НАТО и конфликт на Украине может принести на север Европы огромные запасы оружия. США рассматривает возможность создания крупного склада оружия», — говорится в материале. Там добавили, что на ежегодном симпозиуме Global Force заместитель командующего вооруженными силами США по материально-техническому обеспечению генерал-лейтенант Кристофер Мохан сообщил о возможности создания крупного склада оружия. Мохан не раскрыл точных местоположений предполагаемых новых складов в Европе, однако на симпозиуме были высказаны предположения о том, что одним из возможных мест может стать Норвегия. Огромный арсенал американцев также представляет интерес для Финляндии и Швеции. По словам Мохана, размещение боеприпасов недалеко от полярного круга позволит американским сухопутным войскам лучше изучить влияние экстремальных холодов и выяснить, какие меры необходимо принять для обеспечения лучшей выживаемости вооруженных сил в зимний период. Президент Венгрии Тамаш Шуйок подписал 7 марта ратификацию членства Швеции в НАТО. Швеция стала 32-м членом альянса. URA.RU в своем материале подробно описывало проблемы, с которыми столкнулся Стокгольм после вступления в НАТО. Также известно, что военные учения НАТО проходили в Скандинавии с участием Норвегии, Швеции и Финляндии. Бригадный генерал Трон Странда считает, что учения актуальны в свете обстановки в европейском регионе, передает «Национальная служба новостей».