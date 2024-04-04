В Челябинской области начинается пожароопасный сезон

04 апреля 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

В регионе объявлен пожароопасный сезон Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Пожароопасный сезон начнется в лесах Челябинской области с 5 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе регионального ГУ лесами. «Пожароопасный сезон в лесах на территории центральной и южной части области устанавливается с 5 апреля. В горнозаводской зоне — с 15 апреля», — говорится в документе. В Главном управлении лесами региона отметили, что фактором, повышающим пожарную опасность, становится ветреная и сухая погода. Также на нее влияет массовый выезд населения на природу. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы в десятки и сотни тысяч рублей. При этом с введением особого противопожарного режима суммы кратно увеличиваются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожароопасный сезон начнется в лесах Челябинской области с 5 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе регионального ГУ лесами. «Пожароопасный сезон в лесах на территории центральной и южной части области устанавливается с 5 апреля. В горнозаводской зоне — с 15 апреля», — говорится в документе. В Главном управлении лесами региона отметили, что фактором, повышающим пожарную опасность, становится ветреная и сухая погода. Также на нее влияет массовый выезд населения на природу. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы в десятки и сотни тысяч рублей. При этом с введением особого противопожарного режима суммы кратно увеличиваются.