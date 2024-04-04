В Челябинской области начинается пожароопасный сезон

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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, дым, пожар, гарь, огонь, лесной пожар, пламя, ландшафтный пожар
В регионе объявлен пожароопасный сезон Фото:

Пожароопасный сезон начнется в лесах Челябинской области с 5 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе регионального ГУ лесами.

«Пожароопасный сезон в лесах на территории центральной и южной части области устанавливается с 5 апреля. В горнозаводской зоне — с 15 апреля», — говорится в документе.

В Главном управлении лесами региона отметили, что фактором, повышающим пожарную опасность, становится ветреная и сухая погода. Также на нее влияет массовый выезд населения на природу. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы в десятки и сотни тысяч рублей. При этом с введением особого противопожарного режима суммы кратно увеличиваются.

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Пожароопасный сезон начнется в лесах Челябинской области с 5 апреля. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе регионального ГУ лесами. «Пожароопасный сезон в лесах на территории центральной и южной части области устанавливается с 5 апреля. В горнозаводской зоне — с 15 апреля», — говорится в документе. В Главном управлении лесами региона отметили, что фактором, повышающим пожарную опасность, становится ветреная и сухая погода. Также на нее влияет массовый выезд населения на природу. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах предусмотрены штрафы в десятки и сотни тысяч рублей. При этом с введением особого противопожарного режима суммы кратно увеличиваются.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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