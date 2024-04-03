Лабытнанги и Харп войдут в состав единого Приуральского муниципального округа. Как сообщают источники URA.RU, районным центром станет Лабытнанги, а объединенную территорию возглавит нынешний глава города Марина Трескова.
«Новый административный кластер станет одним из самых перспективных — в ближайшие годы здесь построят современный горнолыжный комплекс „Рай-Из“ и международную арктическую научную станцию „Снежинка“. В прошлом году Лабытнанги получил статус опорного города Арктической зоны», — рассказали собеседники агентства.
По словам инсайдеров, объединение муниципалитетов придаст новый импульс экономическому развитию и повысит качество жизни населения Приуральского района. Что касается потенциального главы территориального объединения Марины Тресковой, то у нее уже был опыт объединения муниципалитетов — в 2021 году к Лабытнанги присоединили поселок Харп, который за два года сильно изменился: строится спорткомплекс с бассейном, идет капремонт Дома культуры, появились благоустроенные пространства и дворы. После реновации скоро откроется школа, к обновлению готовится ДШИ, начальная школа и детский сад.
Редакция URA.RU обратилась за разъяснениями ситуации в пресс-службу правительства ЯНАО. Там пообещали предоставить комментарии позднее.
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Лабытнанги и Харп войдут в состав единого Приуральского муниципального округа. Как сообщают источники URA.RU, районным центром станет Лабытнанги, а объединенную территорию возглавит нынешний глава города Марина Трескова. «Новый административный кластер станет одним из самых перспективных — в ближайшие годы здесь построят современный горнолыжный комплекс „Рай-Из“ и международную арктическую научную станцию „Снежинка“. В прошлом году Лабытнанги получил статус опорного города Арктической зоны», — рассказали собеседники агентства. По словам инсайдеров, объединение муниципалитетов придаст новый импульс экономическому развитию и повысит качество жизни населения Приуральского района. Что касается потенциального главы территориального объединения Марины Тресковой, то у нее уже был опыт объединения муниципалитетов — в 2021 году к Лабытнанги присоединили поселок Харп, который за два года сильно изменился: строится спорткомплекс с бассейном, идет капремонт Дома культуры, появились благоустроенные пространства и дворы. После реновации скоро откроется школа, к обновлению готовится ДШИ, начальная школа и детский сад. Редакция URA.RU обратилась за разъяснениями ситуации в пресс-службу правительства ЯНАО. Там пообещали предоставить комментарии позднее.