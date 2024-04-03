03 апреля 2024

Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться с опасным мостом в пермском селе

В Пермском крае начата проверка опасного моста после реакции главы СК Бастрыкина
© Служба новостей «URA.RU»
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Река Тобол. Разное. Курган, кировский мост, пешеход, аварийный мост, расхождение бетонных плин
Жители Верхней Савы вынуждены ходить по опасному мосту через реку (архивное фото) Фото:

В Пермском крае следственные органы СКР проведут процессуальную проверку из-за информации о нарушении прав жителей села Верхняя Сава. Соответствующее поручение дал главе регионального управления СК Денису Головкину руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин. Поводом для проверки послужила размещенная в СМИ информация об аварийном мосте, по которому вынуждены ходить местные жители, говорится в telegram-канале Следственного комитета России.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину поручено представить доклад о нарушении прав жителей села Верхняя Сава в Пермском крае», — сказано в сообщении ведомства.

В марте мост через реку Савинку, который разделяет указанное село на две части, был закрыт из-за аварийного состояния. Однако жители села вынуждены ежедневно передвигаться по опасному мосту, чтобы отводить детей в школу, детсад и посещать социальные учреждения. На проблему обратили внимание представители краевого отделения Общероссийского народного фронта. Местные власти обещают отремонтировать сооружение в 2025 году, однако проектной документации на проведение ремонтных работ до сих пор нет.

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В Пермском крае следственные органы СКР проведут процессуальную проверку из-за информации о нарушении прав жителей села Верхняя Сава. Соответствующее поручение дал главе регионального управления СК Денису Головкину руководитель Следкома РФ Александр Бастрыкин. Поводом для проверки послужила размещенная в СМИ информация об аварийном мосте, по которому вынуждены ходить местные жители, говорится в telegram-канале Следственного комитета России. «Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Валерьевичу Головкину поручено представить доклад о нарушении прав жителей села Верхняя Сава в Пермском крае», — сказано в сообщении ведомства. В марте мост через реку Савинку, который разделяет указанное село на две части, был закрыт из-за аварийного состояния. Однако жители села вынуждены ежедневно передвигаться по опасному мосту, чтобы отводить детей в школу, детсад и посещать социальные учреждения. На проблему обратили внимание представители краевого отделения Общероссийского народного фронта. Местные власти обещают отремонтировать сооружение в 2025 году, однако проектной документации на проведение ремонтных работ до сих пор нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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