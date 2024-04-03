В Тюмени презентуют проекты нового пешеходного моста через Туру

04 апреля 2024 в 14:00 Размер текста - 17 +

Помимо моста Влюбленных в Тюмени появится еще один пешеходный мост, который свяжет Зареку и центр Фото: Денис Моргунов © URA.RU В тюменском Центре стратегического развития Сибири в ближайшее время презентуют четыре проекта нового пешеходного моста через Туру. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Когда проект-победитель будет выбран, для него разработают необходимую документацию и отправят ее на экспертизу. «Достигнуты договоренности, что две строительные компании предложат проекты [пешеходного моста через Туру] и безвозмездно передадут их городу. Есть четыре варианта проекта и в ближайшее время они будут представлены в центре стратегического развития Сибирь для обсуждения. После того, как будет принят основной, будет разработана документация для экспертизы», — рассказали в мэрии. Стоимость строительства и его сроки пока неизвестны. Новый мост должен будет связать Зареку с центром города. Как рассказал URA.RU президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков, они занималась проектированием совместно с компанией «Брусника». «Сегодня пешеходной артерии, которая связывает заречную часть города с центральной, не существует. Есть автомобильные мосты, но по ним пешеходам передвигаться не очень комфортно. Новый мост будет удобен людям, не нужно будет передвигаться на общественном транспорте, а до центра можно будет дойти за 15 минут», — пояснил Гайдуков. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В тюменском Центре стратегического развития Сибири в ближайшее время презентуют четыре проекта нового пешеходного моста через Туру. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. Когда проект-победитель будет выбран, для него разработают необходимую документацию и отправят ее на экспертизу. «Достигнуты договоренности, что две строительные компании предложат проекты [пешеходного моста через Туру] и безвозмездно передадут их городу. Есть четыре варианта проекта и в ближайшее время они будут представлены в центре стратегического развития Сибирь для обсуждения. После того, как будет принят основной, будет разработана документация для экспертизы», — рассказали в мэрии. Стоимость строительства и его сроки пока неизвестны. Новый мост должен будет связать Зареку с центром города. Как рассказал URA.RU президент ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков, они занималась проектированием совместно с компанией «Брусника». «Сегодня пешеходной артерии, которая связывает заречную часть города с центральной, не существует. Есть автомобильные мосты, но по ним пешеходам передвигаться не очень комфортно. Новый мост будет удобен людям, не нужно будет передвигаться на общественном транспорте, а до центра можно будет дойти за 15 минут», — пояснил Гайдуков.