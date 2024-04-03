Стало известно, что откроется на месте IKEA в Екатеринбурге

Маркетплейс «Мегамаркет» договорился с Газпромбанком об аренде всех площадок в ТЦ «Мега», освободившихся после ухода из России шведской компании IKEA. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе маркетплейса.
«Речь идет о всех высвобожденных площадях IKEA в 14 торговых центрах „Мега“ в 11 регионах России общей площадью 400,7 тысяч квадратных метров», — передает ТАСС слова пресс-службы. Руководители компаний уверены, что совместная работа принесет плоды.
IKEA закрылась в Екатеринбурге в августе 2022-го — на фоне антироссийских экономических санкций со стороны Запада. Позже Газпромбанк купил 14 торговых центров «Мега» у голландско-шведской Ingka Centres. В столице Урала выкрутились и придумали аналог IKEA (хоть и не такой большой) — концепт-стор белорусской сети «Да дому». Магазин призван заменить ушедшую из РФ шведскую компанию.
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