03 апреля 2024

Стало известно, что откроется на месте IKEA в Екатеринбурге

На месте IKEA в Екатеринбурге откроется «Мегамаркет»
© Служба новостей «URA.RU»
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Частичное открытие IKEA. Екатеринбург, икеа, ikea
Площадь освобожденной территории превышает 400 тысяч «квадратов» Фото:

Маркетплейс «Мегамаркет» договорился с Газпромбанком об аренде всех площадок в ТЦ «Мега», освободившихся после ухода из России шведской компании IKEA. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе маркетплейса.

«Речь идет о всех высвобожденных площадях IKEA в 14 торговых центрах „Мега“ в 11 регионах России общей площадью 400,7 тысяч квадратных метров», — передает ТАСС слова пресс-службы. Руководители компаний уверены, что совместная работа принесет плоды.

IKEA закрылась в Екатеринбурге в августе 2022-го — на фоне антироссийских экономических санкций со стороны Запада. Позже Газпромбанк купил 14 торговых центров «Мега» у голландско-шведской Ingka Centres. В столице Урала выкрутились и придумали аналог IKEA (хоть и не такой большой) — концепт-стор белорусской сети «Да дому». Магазин призван заменить ушедшую из РФ шведскую компанию.

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Маркетплейс «Мегамаркет» договорился с Газпромбанком об аренде всех площадок в ТЦ «Мега», освободившихся после ухода из России шведской компании IKEA. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе маркетплейса. «Речь идет о всех высвобожденных площадях IKEA в 14 торговых центрах „Мега“ в 11 регионах России общей площадью 400,7 тысяч квадратных метров», — передает ТАСС слова пресс-службы. Руководители компаний уверены, что совместная работа принесет плоды. IKEA закрылась в Екатеринбурге в августе 2022-го — на фоне антироссийских экономических санкций со стороны Запада. Позже Газпромбанк купил 14 торговых центров «Мега» у голландско-шведской Ingka Centres. В столице Урала выкрутились и придумали аналог IKEA (хоть и не такой большой) — концепт-стор белорусской сети «Да дому». Магазин призван заменить ушедшую из РФ шведскую компанию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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