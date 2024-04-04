Песков рассказал, с кем Путину интересно общаться

Президент всегда открыт к решению порой самых сложных мировых проблем, заявил Дмитрий Песков
Президент РФ Владимир Путин интересуется диалогами с теми, кто проявляет желание к развитию беседы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Путин остается открыт для диалога. У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет интерес к развитию диалога», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что президент всегда открыт к решению порой самых сложных мировых проблем.
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