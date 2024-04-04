Песков рассказал, с кем Путину интересно общаться

Песков: Путин открыт к решению самых сложных мировых проблем
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Президент всегда открыт к решению порой самых сложных мировых проблем, заявил Дмитрий Песков Фото:

Президент РФ Владимир Путин интересуется диалогами с теми, кто проявляет желание к развитию беседы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Путин остается открыт для диалога. У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет интерес к развитию диалога», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что президент всегда открыт к решению порой самых сложных мировых проблем.

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Президент РФ Владимир Путин интересуется диалогами с теми, кто проявляет желание к развитию беседы. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. «Путин остается открыт для диалога. У него идет активный международный диалог с теми, кто проявляет интерес к развитию диалога», — сказал Песков в ходе концеренц-колла. Его слова передает корреспондент URA.RU. Он добавил, что президент всегда открыт к решению порой самых сложных мировых проблем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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