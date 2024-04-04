В Карталинском районе льдина повредила газопровод, оставив без газа 700 человек

Льдина повредила газопровод, оставив людей без голубого топлива Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Карталинском районе (Челябинская область) 4 апреля льдина повредила газопровод и оставила без газа целый поселок. Об этом сообщают местные СМИ.

«Серьезная ситуация сложилась в Сухореченском. Льдиной поврежден газопровод. Поселок остался без газа. Специалисты обследовали место аварии, на устранение нужно время. Поэтому принято решение: включить резервную систему. Из Екатеринбурга уже выехала специализированная машина», — цитирует главу района Анатолия Вдовина газета «Карталинская новь».

Поселок Сухореченский находится в 20 километрах от райцентра города Карталы. Население поселка — около 700 человек.

В Карталинском районе из-за подтоплений 3 апреля введен режим повышенной готовности. Вода подтапливает приусадебные участки и переливается через дороги. Водные потоки несут с собой льдины, обломки деревьев и мусор.

В Карталах уровень воды за 24 часа поднялся на 12 сантиметров, достигнув отметки 368 сантиметров. В прошлом году в этот же день уровень воды поднимался до 305 см. Максимальный уровень воды был в 2013 году и составлял 428 см.