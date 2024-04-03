В Нижневартовске сотрудники МВД при поддержке ОМОН Росгвардии задержали двух полицейских, которые требовали взятку у югорчанина за непривлечение его к административной ответственности. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Задержанные требовали взятку от гражданина за непривлечение к административной ответственности. Их задержали, с ними работает отдел собственной безопасности», — рассказал инсайдер агентству. Видеозапись с задержанием сотрудников опубликовали местные telegram-каналы.
URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО и Росгвардии. На момент публикации ответ не поступил.
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