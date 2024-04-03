03 апреля 2024

В ХМАО силовики с участием ОМОН задержали двух полицейских. Видео

В ХМАО задержаны полицейские за вымогательство взятки у гражданина
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Арсену Симонову в суде Центрального района. Челябинск, арест, тюрьма, решетка, полиция, суд, клетка, спецсредства, задержание
Сотрудники полиции задержаны за вымогательство Фото:

В Нижневартовске сотрудники МВД при поддержке ОМОН Росгвардии задержали двух полицейских, которые требовали взятку у югорчанина за непривлечение его к административной ответственности. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Задержанные требовали взятку от гражданина за непривлечение к административной ответственности. Их задержали, с ними работает отдел собственной безопасности», — рассказал инсайдер агентству. Видеозапись с задержанием сотрудников опубликовали местные telegram-каналы.

URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО и Росгвардии. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижневартовске сотрудники МВД при поддержке ОМОН Росгвардии задержали двух полицейских, которые требовали взятку у югорчанина за непривлечение его к административной ответственности. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Задержанные требовали взятку от гражданина за непривлечение к административной ответственности. Их задержали, с ними работает отдел собственной безопасности», — рассказал инсайдер агентству. Видеозапись с задержанием сотрудников опубликовали местные telegram-каналы. URA.RU запросило комментарий в УМВД ХМАО и Росгвардии. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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