Женщина расчленила и засунула в холодильник отца, который домогался до ее внучки

Shot: дочь расчленила отца и закинула его тело в холодильник
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт на тему криминал. Курган, убийство, нападение, убийство, кухонный нож, нож, криминал, рука с ножом, бытовое насилие
Женщина расчленила своего отца из-за домогательств Фото:

В подмосковной Балашихе 52-летняя Елена расчленила своего отца, а затем положила его тело в холодильник. Ее отправили в СИЗО на два месяца. Причиной стали приставания мужчины к женщине и ее дочке.

«Елена схватила кухонный нож, воткнула его в грудь отцу, а потом расчленила его тело топором», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что часть туловища женщина спрятала в холодильник, остальное — выбросила в сточную яму возле дома.

По словам Елены, такой поступок она совершила из-за того, что ее отец домогался нее и ее дочери. Сейчас женщину отправили в СИЗО на два месяца, заключили в telegram-канале.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подмосковной Балашихе 52-летняя Елена расчленила своего отца, а затем положила его тело в холодильник. Ее отправили в СИЗО на два месяца. Причиной стали приставания мужчины к женщине и ее дочке. «Елена схватила кухонный нож, воткнула его в грудь отцу, а потом расчленила его тело топором», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что часть туловища женщина спрятала в холодильник, остальное — выбросила в сточную яму возле дома. По словам Елены, такой поступок она совершила из-за того, что ее отец домогался нее и ее дочери. Сейчас женщину отправили в СИЗО на два месяца, заключили в telegram-канале.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...