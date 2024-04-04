Происшествия Криминал Женщина расчленила и засунула в холодильник отца, который домогался до ее внучки Shot: дочь расчленила отца и закинула его тело в холодильник 04 апреля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 + Женщина расчленила своего отца из-за домогательств Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В подмосковной Балашихе 52-летняя Елена расчленила своего отца, а затем положила его тело в холодильник. Ее отправили в СИЗО на два месяца. Причиной стали приставания мужчины к женщине и ее дочке. «Елена схватила кухонный нож, воткнула его в грудь отцу, а потом расчленила его тело топором», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что часть туловища женщина спрятала в холодильник, остальное — выбросила в сточную яму возле дома. По словам Елены, такой поступок она совершила из-за того, что ее отец домогался нее и ее дочери. Сейчас женщину отправили в СИЗО на два месяца, заключили в telegram-канале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В подмосковной Балашихе 52-летняя Елена расчленила своего отца, а затем положила его тело в холодильник. Ее отправили в СИЗО на два месяца. Причиной стали приставания мужчины к женщине и ее дочке. «Елена схватила кухонный нож, воткнула его в грудь отцу, а потом расчленила его тело топором», — сообщает telegram-канал Shot. Там добавили, что часть туловища женщина спрятала в холодильник, остальное — выбросила в сточную яму возле дома. По словам Елены, такой поступок она совершила из-за того, что ее отец домогался нее и ее дочери. Сейчас женщину отправили в СИЗО на два месяца, заключили в telegram-канале. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям