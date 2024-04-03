03 апреля 2024

В тюменских деревнях нашли очаги смертельно опасного вируса

В тюменских селе Боково и деревне Решетникова введут карантин по бешенству
© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи в красной зоне городской больницы №2. Курган , карантин, covid19, пандемия коронавируса, красная зона, внимание зона карантина
Карантин установят сразу же, как постановления подпишет губернатор Фото:

В селе Боково и части деревни Решетникова (Тюменская область) введут карантин по бешенству, так как смертельно опасный вирус нашли в пробах, отобранных от трупов собаки и лисицы, найденных в населенных пунктах. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона.

«Вирус бешенства выявлен в пробах, отобранных от собаки и лисицы. В связи с этим губернатору Тюменской области на рассмотрение направлены проекты постановлений об установлении карантина на территории села Боково Викуловского района и части территории деревни Решетникова Тюменского района», — рассказали в управлении.

Ограничительные меры будут введены с 4 апреля. Чиновники уже утвердили план мероприятий по ликвидации очагов болезни.

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В селе Боково и части деревни Решетникова (Тюменская область) введут карантин по бешенству, так как смертельно опасный вирус нашли в пробах, отобранных от трупов собаки и лисицы, найденных в населенных пунктах. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона. «Вирус бешенства выявлен в пробах, отобранных от собаки и лисицы. В связи с этим губернатору Тюменской области на рассмотрение направлены проекты постановлений об установлении карантина на территории села Боково Викуловского района и части территории деревни Решетникова Тюменского района», — рассказали в управлении. Ограничительные меры будут введены с 4 апреля. Чиновники уже утвердили план мероприятий по ликвидации очагов болезни.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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