В тюменских деревнях нашли очаги смертельно опасного вируса

В селе Боково и части деревни Решетникова (Тюменская область) введут карантин по бешенству, так как смертельно опасный вирус нашли в пробах, отобранных от трупов собаки и лисицы, найденных в населенных пунктах. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона.
«Вирус бешенства выявлен в пробах, отобранных от собаки и лисицы. В связи с этим губернатору Тюменской области на рассмотрение направлены проекты постановлений об установлении карантина на территории села Боково Викуловского района и части территории деревни Решетникова Тюменского района», — рассказали в управлении.
Ограничительные меры будут введены с 4 апреля. Чиновники уже утвердили план мероприятий по ликвидации очагов болезни.
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В селе Боково и части деревни Решетникова (Тюменская область) введут карантин по бешенству, так как смертельно опасный вирус нашли в пробах, отобранных от трупов собаки и лисицы, найденных в населенных пунктах. Об этом URA.RU рассказали в управлении ветеринарии региона. «Вирус бешенства выявлен в пробах, отобранных от собаки и лисицы. В связи с этим губернатору Тюменской области на рассмотрение направлены проекты постановлений об установлении карантина на территории села Боково Викуловского района и части территории деревни Решетникова Тюменского района», — рассказали в управлении. Ограничительные меры будут введены с 4 апреля. Чиновники уже утвердили план мероприятий по ликвидации очагов болезни.