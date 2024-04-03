Тюменским дачам грозят пожары: в каких СНТ самый высокий риск

Правительство Тюменской области предупредило СНТ о высокой пожарной опасности

04 апреля 2024 в 15:31 Размер текста - 17 +

Чтобы не лишиться привычного хозяйства, стоит соблюдать правила пожарной безопасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюменской области 5 апреля начинают действовать пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. Тюменское правительство опубликовало документ, в котором прописало больше 850 населенных пунктов и почти 30 мест оздоровления и отдыха детей, которые в 2024 году будут находиться под непосредственной угрозой. Отдельным пунктом в документе указаны садоводческие товарищества, в которых риск пострадать от огня будет особенно высок. Всего в зону особого риска попадают 132 СНТ — это почти четверть товариществ, работающих на территории Тюменской области. Из них в Тюмени и ее ближайших окрестностях находятся 97 СНТ. URA.RU выяснило, где в начале нового дачного сезона не стоит покупать участки, чтобы не «прогореть» на этой покупке. Почти в черте города Несколько СНТ из зоны риска находятся практически у черты города, и пожары в них угрожают распространиться на территорию Тюмени. В частности, к таким относятся «Суходольное», «Судостроитель» и «Урожайное». Есть несколько товариществ и в черте города. «Лесная Поляна» находится практически на территории Патрушева — этот район сейчас активно осваивается не только индивидуальной застройкой, но и высотками. «Аккумуляторщик-1» и «Машиностроитель» расположились в лесном массиве через дорогу от района «Дом обороны». На Салаирском тракте Традиционно больше всего СНТ попадают в зону риска именно на Салаирском тракте. Здесь подходящие для долгого горения природные условия — при возникновении пожара в здешних торфяниках спасательные работы займут не один день. В этом году «красный код» объявлен для самых популярных СНТ Салаирского тракта. В список попали оба «Автоприбора», «Надежда» и «Надежда-2», скандально известная «Тура» и еще несколько. Все они расположены максимально близко друг к другу, поэтому ситуация, когда «моя хата с краю» в этот раз не сработает: любой пожар может поглотить весь этот район. Дополнительная сложность этого участка в том, что именно здесь находятся детский лагерь «Ребячья Республика» и санаторий «Верхний Бор». В летнее время эти места набиты отдыхающими до отказа. На Велижанском тракте В аналогичном положении находятся и дачи на Велижанском тракте. По сути, Велижанский и Салаирский тракты создают своеобразный угол, в который зажато множество садоводческих товариществ. Правда, на Велижанском нет такой напряженности в плане оздоровительных площадок. Но и здесь хватает СНТ, которые могут послужить «фитилем» для пожаров в районе ММС. Садоводств на Велижанском тракте не так много, однако все они тоже в 2024 году попадают в группу риска. Больше всего могут пострадать «Дорожник», «Матрешка» и «Самоцветы». На Воронинских горках Еще один район Тюмени, подверженный опасности — Воронинские горки. Здесь располагается популярный среди горожан и туристов центр спорта и отдыха, а вокруг примостились несколько СНТ. В частности, в зону риска попали «Ласка», «Родничок» и «Весна». Приведенный выше список далеко не полный: опасность пожара в СНТ существует и за пределами Тюменского района. В частности, правительство ввело в список садоводства в Тобольском, Ишимском, Нижнетавдинском районах. Но и в тех зонах, которые в список не попали, садоводам рекомендуют не забывать о правилах пожарной безопасности. Как защититься Уменьшить риск реально — причем, по словам председателя тюменского межрегионального отделения союза садоводов России Алексея Кучерова, совсем не сложно. По его словам, необходимо перед началом дачного сезона убедиться в работоспособности печей и электроприборов. Шашлыки лучше всего готовить в специально отведенном для этого месте, а для растопки мангала использовать угли, а не дрова. А в домиках стоит установить пожарные оповещатели. «Траву и сухостой можно сжигать, но только в печах закрытого типа. А перед началом нового сезона обязательно надо очистить территорию вокруг СНТ — эти работы должны быть заложены в ежегодном бюджете товарищества», — пояснил URA.RU Кучеров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюменской области 5 апреля начинают действовать пожароопасный сезон и особый противопожарный режим. Тюменское правительство опубликовало документ, в котором прописало больше 850 населенных пунктов и почти 30 мест оздоровления и отдыха детей, которые в 2024 году будут находиться под непосредственной угрозой. Отдельным пунктом в документе указаны садоводческие товарищества, в которых риск пострадать от огня будет особенно высок. Всего в зону особого риска попадают 132 СНТ — это почти четверть товариществ, работающих на территории Тюменской области. Из них в Тюмени и ее ближайших окрестностях находятся 97 СНТ. URA.RU выяснило, где в начале нового дачного сезона не стоит покупать участки, чтобы не «прогореть» на этой покупке. Несколько СНТ из зоны риска находятся практически у черты города, и пожары в них угрожают распространиться на территорию Тюмени. В частности, к таким относятся «Суходольное», «Судостроитель» и «Урожайное». Традиционно больше всего СНТ попадают в зону риска именно на Салаирском тракте. Здесь подходящие для долгого горения природные условия — при возникновении пожара в здешних торфяниках спасательные работы займут не один день. В этом году «красный код» объявлен для самых популярных СНТ Салаирского тракта. В список попали оба «Автоприбора», «Надежда» и «Надежда-2», скандально известная «Тура» и еще несколько. Все они расположены максимально близко друг к другу, поэтому ситуация, когда «моя хата с краю» в этот раз не сработает: любой пожар может поглотить весь этот район. В аналогичном положении находятся и дачи на Велижанском тракте. По сути, Велижанский и Салаирский тракты создают своеобразный угол, в который зажато множество садоводческих товариществ. Правда, на Велижанском нет такой напряженности в плане оздоровительных площадок. Но и здесь хватает СНТ, которые могут послужить «фитилем» для пожаров в районе ММС. Еще один район Тюмени, подверженный опасности — Воронинские горки. Здесь располагается популярный среди горожан и туристов центр спорта и отдыха, а вокруг примостились несколько СНТ. В частности, в зону риска попали «Ласка», «Родничок» и «Весна». Уменьшить риск реально — причем, по словам председателя тюменского межрегионального отделения союза садоводов России Алексея Кучерова, совсем не сложно. По его словам, необходимо перед началом дачного сезона убедиться в работоспособности печей и электроприборов. Шашлыки лучше всего готовить в специально отведенном для этого месте, а для растопки мангала использовать угли, а не дрова. А в домиках стоит установить пожарные оповещатели.