РБК: глава букмекерской компании «Мелбет» задержан по подозрению в мошенничестве

По подозрению в мошенничестве задержан руководитель букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин. Об этом рассказали источники РБК.
«Игорю Ляпустину вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (часть четыре статьи 159 УК). Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы», — сообщает РБК. Главу компании уже задержали, как говорят источники медиахолдинга.
«Мелбет» принадлежит компании «Мелофон», в которой Ляпустин является генеральным директором. Проект занимается ставками, а также организацией и проведением азартных игр.
«Мелбет» в прошлом году занял девятое место в рейтинге российских букмекерских компаний, как пишет РБК. Также компания — титульный партнер Первой лиги по футболу, второго по значимости российского футбольного дивизиона.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.