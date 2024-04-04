Общество РБК: глава букмекерской компании «Мелбет» задержан по подозрению в мошенничестве 04 апреля 2024 в 15:36 Размер текста - 17 + Игоря Ляпустина подозревают в мошенничестве, ему может грозить до 15 лет лишения свободы, пишут СМИ Фото: Игорь Меркулов © URA.RU По подозрению в мошенничестве задержан руководитель букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин. Об этом рассказали источники РБК. «Игорю Ляпустину вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (часть четыре статьи 159 УК). Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы», — сообщает РБК. Главу компании уже задержали, как говорят источники медиахолдинга. «Мелбет» принадлежит компании «Мелофон», в которой Ляпустин является генеральным директором. Проект занимается ставками, а также организацией и проведением азартных игр. «Мелбет» в прошлом году занял девятое место в рейтинге российских букмекерских компаний, как пишет РБК. Также компания — титульный партнер Первой лиги по футболу, второго по значимости российского футбольного дивизиона. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! По подозрению в мошенничестве задержан руководитель букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин. Об этом рассказали источники РБК. «Игорю Ляпустину вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (часть четыре статьи 159 УК). Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы», — сообщает РБК. Главу компании уже задержали, как говорят источники медиахолдинга. «Мелбет» принадлежит компании «Мелофон», в которой Ляпустин является генеральным директором. Проект занимается ставками, а также организацией и проведением азартных игр. «Мелбет» в прошлом году занял девятое место в рейтинге российских букмекерских компаний, как пишет РБК. Также компания — титульный партнер Первой лиги по футболу, второго по значимости российского футбольного дивизиона. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям