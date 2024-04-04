РБК: глава букмекерской компании «Мелбет» задержан по подозрению в мошенничестве

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Мера пресечения содержания под стражей начальника налоговой службы по Курганской области Владимира Рыжука. Курган, осужденный, конвой, клетка, арест, решетка, подсудимый, судебное заседание, конвоирование осужденного, наручники
Игоря Ляпустина подозревают в мошенничестве, ему может грозить до 15 лет лишения свободы, пишут СМИ Фото:

По подозрению в мошенничестве задержан руководитель букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин. Об этом рассказали источники РБК.

«Игорю Ляпустину вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (часть четыре статьи 159 УК). Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы», — сообщает РБК. Главу компании уже задержали, как говорят источники медиахолдинга.

«Мелбет» принадлежит компании «Мелофон», в которой Ляпустин является генеральным директором. Проект занимается ставками, а также организацией и проведением азартных игр.

«Мелбет» в прошлом году занял девятое место в рейтинге российских букмекерских компаний, как пишет РБК. Также компания — титульный партнер Первой лиги по футболу, второго по значимости российского футбольного дивизиона.

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По подозрению в мошенничестве задержан руководитель букмекерской компании «Мелбет» Игорь Ляпустин. Об этом рассказали источники РБК. «Игорю Ляпустину вменяется мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (часть четыре статьи 159 УК). Максимальное наказание по ней составляет до 15 лет лишения свободы», — сообщает РБК. Главу компании уже задержали, как говорят источники медиахолдинга. «Мелбет» принадлежит компании «Мелофон», в которой Ляпустин является генеральным директором. Проект занимается ставками, а также организацией и проведением азартных игр. «Мелбет» в прошлом году занял девятое место в рейтинге российских букмекерских компаний, как пишет РБК. Также компания — титульный партнер Первой лиги по футболу, второго по значимости российского футбольного дивизиона.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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