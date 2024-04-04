В челябинском Париже из-за половодья отключили водоснабжение

04 апреля 2024 в 16:01 Размер текста - 17 +

На время половодья жителям района рекомендовано употреблять бутилированную воду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В селе Париж Нагайбакского района (Челябинская область) 4 апреля остановили центральное водоснабжение из-за половодья. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил глава района Егор Тимофеев. «Приостанавливаем подачу питьевой воды в селе Париж, потому что есть риск подтопления скважины талыми водами. Есть риск занесения разных взвесей и тому подобное. Пока в Париж будет организован подвоз питьевой воды», — сообщил Тимофеев. Жителям других населенных пунктов района Тимофеев рекомендовал пить воду из водопровода только после кипячения. По словам главы, еще лучше использовать бутилированную воду. Это так же связано с риском подтопления скважин с талыми водами. По информации Тимофеева, высокий уровень воды в районе будет сохраняться еще один-два дня. Паводком охвачен юг Челябинской области. К ликвидации подтоплений привлечены дополнительные силы МЧС. Режим повышенной готовности введен в Карталинском, Варненском и Брединском районах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Париж Нагайбакского района (Челябинская область) 4 апреля остановили центральное водоснабжение из-за половодья. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил глава района Егор Тимофеев. «Приостанавливаем подачу питьевой воды в селе Париж, потому что есть риск подтопления скважины талыми водами. Есть риск занесения разных взвесей и тому подобное. Пока в Париж будет организован подвоз питьевой воды», — сообщил Тимофеев. Жителям других населенных пунктов района Тимофеев рекомендовал пить воду из водопровода только после кипячения. По словам главы, еще лучше использовать бутилированную воду. Это так же связано с риском подтопления скважин с талыми водами. По информации Тимофеева, высокий уровень воды в районе будет сохраняться еще один-два дня. Паводком охвачен юг Челябинской области. К ликвидации подтоплений привлечены дополнительные силы МЧС. Режим повышенной готовности введен в Карталинском, Варненском и Брединском районах.