В челябинском Париже из-за половодья отключили водоснабжение

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Ольга Сегаль, Григорьевские сады. Челябинск, кран, кошка, вода, водопровод, кот
На время половодья жителям района рекомендовано употреблять бутилированную воду Фото:
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В селе Париж Нагайбакского района (Челябинская область) 4 апреля остановили центральное водоснабжение из-за половодья. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил глава района Егор Тимофеев.

«Приостанавливаем подачу питьевой воды в селе Париж, потому что есть риск подтопления скважины талыми водами. Есть риск занесения разных взвесей и тому подобное. Пока в Париж будет организован подвоз питьевой воды», — сообщил Тимофеев.

Жителям других населенных пунктов района Тимофеев рекомендовал пить воду из водопровода только после кипячения. По словам главы, еще лучше использовать бутилированную воду. Это так же связано с риском подтопления скважин с талыми водами. По информации Тимофеева, высокий уровень воды в районе будет сохраняться еще один-два дня.

Паводком охвачен юг Челябинской области. К ликвидации подтоплений привлечены дополнительные силы МЧС. Режим повышенной готовности введен в Карталинском, Варненском и Брединском районах.

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В селе Париж Нагайбакского района (Челябинская область) 4 апреля остановили центральное водоснабжение из-за половодья. Об этом в соцсети «Вконтакте» сообщил глава района Егор Тимофеев. «Приостанавливаем подачу питьевой воды в селе Париж, потому что есть риск подтопления скважины талыми водами. Есть риск занесения разных взвесей и тому подобное. Пока в Париж будет организован подвоз питьевой воды», — сообщил Тимофеев. Жителям других населенных пунктов района Тимофеев рекомендовал пить воду из водопровода только после кипячения. По словам главы, еще лучше использовать бутилированную воду. Это так же связано с риском подтопления скважин с талыми водами. По информации Тимофеева, высокий уровень воды в районе будет сохраняться еще один-два дня. Паводком охвачен юг Челябинской области. К ликвидации подтоплений привлечены дополнительные силы МЧС. Режим повышенной готовности введен в Карталинском, Варненском и Брединском районах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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