Депутат Госдумы требует заблокировать скандальную песню тиктокерши из ХМАО

Прокуратура проверит скандальную песню блогерши из ХМАО на пропаганду педофилии

04 апреля 2024 в 16:16 Размер текста - 17 +

Депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить песню на пропаганду педофилии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутат Государственной думы РФ Татьяна Буцкая попросила провести прокурорскую проверку в отношении тиктокерши из Нижневартовска Дарьяны Галлавич. Поводом стала вирусная песня «Заставлял», которая получила популярность в TikTok весной прошлого года, трек обвиняют в пропаганде педофилии. «Мне вчера переслали пост вместе с этой „песней“. Нет слов и очень больно за наших детей, что им приходится сталкиваться с такой информацией. Много вопросов возникает к тем, кто размещает и способствует размещению таких видео в сети. Совершенно точно, что его надо как можно скорее блокировать чтобы оно вирусом не расходилось среди молодежи», — рассказала Татьяна Буцкая журналисту URA.RU. Депутат обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить трек на предмет пропаганды порнографии и педофилии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат Государственной думы РФ Татьяна Буцкая попросила провести прокурорскую проверку в отношении тиктокерши из Нижневартовска Дарьяны Галлавич. Поводом стала вирусная песня «Заставлял», которая получила популярность в TikTok весной прошлого года, трек обвиняют в пропаганде педофилии. «Мне вчера переслали пост вместе с этой „песней“. Нет слов и очень больно за наших детей, что им приходится сталкиваться с такой информацией. Много вопросов возникает к тем, кто размещает и способствует размещению таких видео в сети. Совершенно точно, что его надо как можно скорее блокировать чтобы оно вирусом не расходилось среди молодежи», — рассказала Татьяна Буцкая журналисту URA.RU. Депутат обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить трек на предмет пропаганды порнографии и педофилии.