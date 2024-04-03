03 апреля 2024

Депутат Госдумы требует заблокировать скандальную песню тиктокерши из ХМАО

Прокуратура проверит скандальную песню блогерши из ХМАО на пропаганду педофилии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция с замгубернатора Воробьевым Анатолием. Курган, чиновница, женские руки
Депутат Госдумы Татьяна Буцкая обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить песню на пропаганду педофилии Фото:

Депутат Государственной думы РФ Татьяна Буцкая попросила провести прокурорскую проверку в отношении тиктокерши из Нижневартовска Дарьяны Галлавич. Поводом стала вирусная песня «Заставлял», которая получила популярность в TikTok весной прошлого года, трек обвиняют в пропаганде педофилии.

«Мне вчера переслали пост вместе с этой „песней“. Нет слов и очень больно за наших детей, что им приходится сталкиваться с такой информацией. Много вопросов возникает к тем, кто размещает и способствует размещению таких видео в сети. Совершенно точно, что его надо как можно скорее блокировать чтобы оно вирусом не расходилось среди молодежи», — рассказала Татьяна Буцкая журналисту URA.RU. Депутат обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить трек на предмет пропаганды порнографии и педофилии.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат Государственной думы РФ Татьяна Буцкая попросила провести прокурорскую проверку в отношении тиктокерши из Нижневартовска Дарьяны Галлавич. Поводом стала вирусная песня «Заставлял», которая получила популярность в TikTok весной прошлого года, трек обвиняют в пропаганде педофилии. «Мне вчера переслали пост вместе с этой „песней“. Нет слов и очень больно за наших детей, что им приходится сталкиваться с такой информацией. Много вопросов возникает к тем, кто размещает и способствует размещению таких видео в сети. Совершенно точно, что его надо как можно скорее блокировать чтобы оно вирусом не расходилось среди молодежи», — рассказала Татьяна Буцкая журналисту URA.RU. Депутат обратилась к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой проверить трек на предмет пропаганды порнографии и педофилии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...