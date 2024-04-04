У чиновника администрации Тюмени отобрали 11 млн рублей

У сотрудника мэрии Тюмени изъяли 11 млн рублей неизвестного происхождения

Мужчина не смог объяснить, откуда у него сумма, которую ни он, ни его жена заработать за короткий срок не могли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

У сотрудника администрации Тюмени изъяли 11 млн рублей в доход государства. Эти деньги поступили на счет чиновника в течение трех лет: сумма превышала многолетний совокупный доход его семьи, но откуда взялись средства мужчина объяснить не смог. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

«На банковские счета сотрудника одного из департаментов администрации Тюмени в 2019 году поступила сумма, превышающая совокупный доход муниципального служащего и его супруги за отчетный 2019 год и предшествующие два года. Аналогичные поступления выявлены в 2020 и 2021 годах. Общая сумма превысила 11 млн рублей. При этом муниципальный служащий не смог подтвердить законность источников их поступления», — рассказали в прокуратуре.

Прокурор города подал иск, требуя изъять средства и направить их в доход государства. Суд удовлетворил это требование.

По данным источника URA.RU, речь идет о Сергее К., который был специалистом отдела организации наружного освещения и предоставления муниципальных услуг департамента дорожной инфраструктуры и транспорта. В настоящее время сотрудник уже не работает в мэрии.

Агентство направило запрос в администрацию города. Ответ ожидается.