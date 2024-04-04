Два жителя Челябинской области пострадали от укусов клещей

Клещи начали атаковать челябинцев уже в марте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области зарегистрированы первые двое пострадавших от укусов клещей в текущем сезоне. Клещи напали на людей в Златоусте и Кыштыме, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

«По данным еженедельного мониторинга Управления Роспотребнадзора по Челябинской области на 29.03.2024 зарегистрированы первые двое пострадавших жителей. На территории региона, который является эндемичным по клещевым инфекциям, ежегодно регистрируется более 15-20 тысяч случаев присасывания клещей», — отмечают в ведомстве. В рамках профилактических мер против клещевого энцефалита уже проведена вакцинация 16518 человек, включая 8096 детей.

Клещи на Южном Урале являются переносчиками множества опасных инфекций, включая клещевой энцефалит и боррелиоз. В связи с этим Роспотребнадзор настоятельно рекомендует жителям области проводить вакцинацию и обработку территорий, а также надевать специальную одежду и использовать средства защиты.

Ранее URA.RU сообщал, как защитить себя от укусок клещей на природе. Памятку с соответстввующими рекомендациями выпустил региональный минздрав.