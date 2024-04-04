В Курганской области назвали дату начала пожароопасного сезона

04 апреля 2024 в 18:48 Размер текста - 17 +

В 10 апреля в Курганской области объявят пожароопасный сезон Фото: Екатерина Сычкова Пожароопасный сезон в Курганской области будет объявлен с 10 апреля. Об этом сообщил заместитель губернатора Курганской области Станислав Носков. «В рамках подготовки к новому пожароопасному сезону 2024 года, который мы откроем в соответствии с распоряжением губернатора Курганской области с 10 апреля, сегодня на территорию региона пребывают воздушные суда — самолет-амфибия БЕ-200ЧС и вертолет МИ-8. Они ставлены с сегодняшнего дня на дежурство», — сказал Носков. Чиновник подчеркнул, что авиация МЧС прибыла для организации работы по предупреждению и тушению ландшафтных и лесных пожаров, а также для защиты населенных пунктов Курганской области. Техника пробудет в регионе до конца мая. Во время пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры, сжигать мусор и пользоваться открытым огнем, курить и бросать горящие спички, окурки и стекло, оставлять материалы, пропитанные горючими веществами; использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. URA.RU писало, что на мероприятия по госпрограммам, касающихся защиты граждан и территорий от ЧС из бюджета Курганской области выделено 300 миллионов рублей. Из данной суммы на защиту от пожаров пойдут 60 миллионов рублей, которые потратят на окос травы, уборку мусора, опашку территорий, обеспечение водоснабжением. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пожароопасный сезон в Курганской области будет объявлен с 10 апреля. Об этом сообщил заместитель губернатора Курганской области Станислав Носков. «В рамках подготовки к новому пожароопасному сезону 2024 года, который мы откроем в соответствии с распоряжением губернатора Курганской области с 10 апреля, сегодня на территорию региона пребывают воздушные суда — самолет-амфибия БЕ-200ЧС и вертолет МИ-8. Они ставлены с сегодняшнего дня на дежурство», — сказал Носков. Чиновник подчеркнул, что авиация МЧС прибыла для организации работы по предупреждению и тушению ландшафтных и лесных пожаров, а также для защиты населенных пунктов Курганской области. Техника пробудет в регионе до конца мая. Во время пожароопасного сезона в лесах запрещается разводить костры, сжигать мусор и пользоваться открытым огнем, курить и бросать горящие спички, окурки и стекло, оставлять материалы, пропитанные горючими веществами; использовать при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. URA.RU писало, что на мероприятия по госпрограммам, касающихся защиты граждан и территорий от ЧС из бюджета Курганской области выделено 300 миллионов рублей. Из данной суммы на защиту от пожаров пойдут 60 миллионов рублей, которые потратят на окос травы, уборку мусора, опашку территорий, обеспечение водоснабжением.