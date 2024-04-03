В Курган прибыла авиация МЧС в помощь при возможных ЧС

04 апреля 2024 в 13:32 Размер текста - 17 +

Техника МЧС пробудет в Кургане до 31 мая Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Авиация МЧС России прибыла в Курганскую область для дежурства в пожароопасный сезон. Вертолет МИ-8 и самолет-амфибия БЕ-200ЧС уже разместились в курганском аэропорту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «МЧС России поддержало обращение губернатора Курганской области об организации дежурства авиагруппировки ведомства в регионе на период пожароопасного сезона. Сегодня в Курган прибыли вертолет МИ-8 и самолет-амфибия БЕ-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России для предупреждения и ликвидации возможных ЧС», — сообщает пресс-служба МЧС России. Кроме авиации, в Курганскую область прибудет инженерная машина разграждения для усиления местных спасательных сил. Все подразделения будут находиться в регионе до конца мая. Они готовы в любой момент оказать помощь при возникновении пожаров или других ЧС. Ранее URA.RU писало, что Курган готовится в пожароопасному периоду. В городе проходит масштабная уборка камыша. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Авиация МЧС России прибыла в Курганскую область для дежурства в пожароопасный сезон. Вертолет МИ-8 и самолет-амфибия БЕ-200ЧС уже разместились в курганском аэропорту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «МЧС России поддержало обращение губернатора Курганской области об организации дежурства авиагруппировки ведомства в регионе на период пожароопасного сезона. Сегодня в Курган прибыли вертолет МИ-8 и самолет-амфибия БЕ-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России для предупреждения и ликвидации возможных ЧС», — сообщает пресс-служба МЧС России. Кроме авиации, в Курганскую область прибудет инженерная машина разграждения для усиления местных спасательных сил. Все подразделения будут находиться в регионе до конца мая. Они готовы в любой момент оказать помощь при возникновении пожаров или других ЧС. Ранее URA.RU писало, что Курган готовится в пожароопасному периоду. В городе проходит масштабная уборка камыша.