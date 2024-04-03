В Курган прибыла авиация МЧС в помощь при возможных ЧС

Авиация МЧС России прибыла в Курганскую область для дежурства в пожароопасный сезон. Вертолет МИ-8 и самолет-амфибия БЕ-200ЧС уже разместились в курганском аэропорту, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области.
«МЧС России поддержало обращение губернатора Курганской области об организации дежурства авиагруппировки ведомства в регионе на период пожароопасного сезона. Сегодня в Курган прибыли вертолет МИ-8 и самолет-амфибия БЕ-200ЧС Красноярского комплексного авиационно-спасательного центра МЧС России для предупреждения и ликвидации возможных ЧС», — сообщает пресс-служба МЧС России.
Кроме авиации, в Курганскую область прибудет инженерная машина разграждения для усиления местных спасательных сил. Все подразделения будут находиться в регионе до конца мая. Они готовы в любой момент оказать помощь при возникновении пожаров или других ЧС.
Ранее URA.RU писало, что Курган готовится в пожароопасному периоду. В городе проходит масштабная уборка камыша.
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