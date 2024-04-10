Челябинский губернатор Текслер назначил нового министра здравоохранения

Татьяна Колчинская возглавила минздрав Челябинской области
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Алексей Текслер осмотрел новые автобусы. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер назначил нового руководителя челябинского минздрава Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Пост министра здравоохранения Челябинской области заняла Татьяна Колчинская. Нового руководителя представил на совещании с главами муниципалитетов 10 апреля глава региона Алексей Текслер.

«Назначить Колчинскую Татьяну Анатольевну», — говорится в тексте документа, размещенного на интернет-портале официального опубликования правовых актов.

Колчинская уже работала в ведомстве заместителем министра с марта 2021 года и до середины августа 2022 года. После чего вернулась на должность замглавврача ГКБ №1, где работала до госслужбы.

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Пост министра здравоохранения Челябинской области заняла Татьяна Колчинская. Нового руководителя представил на совещании с главами муниципалитетов 10 апреля глава региона Алексей Текслер. «Назначить Колчинскую Татьяну Анатольевну», — говорится в тексте документа, размещенного на интернет-портале официального опубликования правовых актов. Колчинская уже работала в ведомстве заместителем министра с марта 2021 года и до середины августа 2022 года. После чего вернулась на должность замглавврача ГКБ №1, где работала до госслужбы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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