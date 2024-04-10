Челябинский губернатор Текслер назначил нового министра здравоохранения

Алексей Текслер назначил нового руководителя челябинского минздрава
новость из сюжетаПерестановки в силовых ведомствах
Пост министра здравоохранения Челябинской области заняла Татьяна Колчинская. Нового руководителя представил на совещании с главами муниципалитетов 10 апреля глава региона Алексей Текслер.
«Назначить Колчинскую Татьяну Анатольевну», — говорится в тексте документа, размещенного на интернет-портале официального опубликования правовых актов.
Колчинская уже работала в ведомстве заместителем министра с марта 2021 года и до середины августа 2022 года. После чего вернулась на должность замглавврача ГКБ №1, где работала до госслужбы.
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