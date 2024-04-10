Челябинский губернатор Текслер назначил нового министра здравоохранения

Татьяна Колчинская возглавила минздрав Челябинской области

10 апреля 2024 в 14:50 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер назначил нового руководителя челябинского минздрава Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Пост министра здравоохранения Челябинской области заняла Татьяна Колчинская. Нового руководителя представил на совещании с главами муниципалитетов 10 апреля глава региона Алексей Текслер. «Назначить Колчинскую Татьяну Анатольевну», — говорится в тексте документа, размещенного на интернет-портале официального опубликования правовых актов. Колчинская уже работала в ведомстве заместителем министра с марта 2021 года и до середины августа 2022 года. После чего вернулась на должность замглавврача ГКБ №1, где работала до госслужбы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пост министра здравоохранения Челябинской области заняла Татьяна Колчинская. Нового руководителя представил на совещании с главами муниципалитетов 10 апреля глава региона Алексей Текслер. «Назначить Колчинскую Татьяну Анатольевну», — говорится в тексте документа, размещенного на интернет-портале официального опубликования правовых актов. Колчинская уже работала в ведомстве заместителем министра с марта 2021 года и до середины августа 2022 года. После чего вернулась на должность замглавврача ГКБ №1, где работала до госслужбы.