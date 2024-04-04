В Совете Федерации оценили необходимость новой мобилизации

Сенатор Бондарев: новая волна мобилизации в России не планируется

04 апреля 2024 в 18:49 Размер текста - 17 +

У России нет необходимости в новой мобилизации, заявил Виктор Бондарев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о якобы новой волне мобилизации в РФ летом. «В России новая волна мобилизации не планируется. Мы вполне справляемся имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Наши ребята подготовлены хорошо, в отличие от украинских военных», — заявил РИА Новости Виктор Бондарев. По его словам, заявление Зеленского — это провокация. Он отметил, что новые волны мобилизации актуальны именно для Украины, а не для России. До этого глава Украины заявил, что летом в России начнется новая волна мобилизации, во время которой будет призвано 300 тысяч человек. В Кремле этот вброс также назвали фейком. Кроме того, мобилизация не планируется для создания буферной санитарной зоны на Украине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит «Ридус». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новая волна мобилизации в России не планируется. Об этом заявил первый зампред оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о якобы новой волне мобилизации в РФ летом. «В России новая волна мобилизации не планируется. Мы вполне справляемся имеющимся боевым ресурсом и количественно, и качественно. Наши ребята подготовлены хорошо, в отличие от украинских военных», — заявил РИА Новости Виктор Бондарев. По его словам, заявление Зеленского — это провокация. Он отметил, что новые волны мобилизации актуальны именно для Украины, а не для России. До этого глава Украины заявил, что летом в России начнется новая волна мобилизации, во время которой будет призвано 300 тысяч человек. В Кремле этот вброс также назвали фейком. Кроме того, мобилизация не планируется для создания буферной санитарной зоны на Украине, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Его слова приводит «Ридус».