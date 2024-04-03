Путин стал почетным участником молодежного клуба в ЯНАО

04 апреля 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Путин получил членство в ямальском молодежном клубе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимира Путина назвали почетным участником ямальского туристического проекта «Клуб 89». О новом статусе президенту сообщили на видеоконференции, посвященной открытию российских молодежных центров. «Владимир Владимирович, мы знаем, что в этом году вы побывали на Чукотке, тем самым посетив все 89 регионов России. Поэтому считаем вас почетным участником нашего нового клуба „Клуб 89“», — сказала президенту начальник нового туристического центра в ЯНАО Екатерина Николенко. Проект «Клуб 89» направлен на популяризацию путешествий по России. Главной задачей проекта представители региона назвали повышение интереса молодежи к уникальной культуре и истории разных регионов страны. В ВКС принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В заключение встречи Владимир Путин отметил важность каждого, кто занят развитием молодежной политики в России. Ранее URA.RU сообщало о том, что ямальской молодежи предложили отправиться на северный полюс. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Владимира Путина назвали почетным участником ямальского туристического проекта «Клуб 89». О новом статусе президенту сообщили на видеоконференции, посвященной открытию российских молодежных центров. «Владимир Владимирович, мы знаем, что в этом году вы побывали на Чукотке, тем самым посетив все 89 регионов России. Поэтому считаем вас почетным участником нашего нового клуба „Клуб 89“», — сказала президенту начальник нового туристического центра в ЯНАО Екатерина Николенко. Проект «Клуб 89» направлен на популяризацию путешествий по России. Главной задачей проекта представители региона назвали повышение интереса молодежи к уникальной культуре и истории разных регионов страны. В ВКС принял участие губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. В заключение встречи Владимир Путин отметил важность каждого, кто занят развитием молодежной политики в России. Ранее URA.RU сообщало о том, что ямальской молодежи предложили отправиться на северный полюс.