Столтенберг: НАТО создает структуру долгосрочного снабжения Киева оружием

04 апреля 2024 в 20:24 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает возможность отправки больше ракет и систем Patriot Украине Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Странам НАТО в ближайшее время надо создать долгосрочную систему обязательных поставок оружия для Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. «Страны НАТО должны в ближайшие недели собрать больше оружия и боеприпасов для Украины, создать долгосрочную систему обязательных поставок. Также альянс намерен изучить возможность предоставить Киеву больше систем Patriot, а также ракет и запчастей для них», — заявил Йенс Столтенберг на конференции, трансляция шла на сайте НАТО . На конференции Столтенберг также признал вероятность, что НАТО не удастся полностью снабдить Украину оружием. Еще он озвучил два варианта развития конфликта на Украине. Он не исключил, что ВСУ могут проиграть, призвав нарастить поставки. До этого Столтенберг предложил создать фонд в 100 миллиардов евро. Деньги из него будут идти на оплату поставок оружия Украине. Однако многие европейские политики не поняли, чем обусловлена именно такая сумма. При этом генсек альянса отметил, что НАТО будет координировать военные поставки Украине, чем сейчас занимаются США, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Странам НАТО в ближайшее время надо создать долгосрочную систему обязательных поставок оружия для Украины. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе. «Страны НАТО должны в ближайшие недели собрать больше оружия и боеприпасов для Украины, создать долгосрочную систему обязательных поставок. Также альянс намерен изучить возможность предоставить Киеву больше систем Patriot, а также ракет и запчастей для них», — заявил Йенс Столтенберг на конференции, трансляция шла на сайте НАТО. На конференции Столтенберг также признал вероятность, что НАТО не удастся полностью снабдить Украину оружием. Еще он озвучил два варианта развития конфликта на Украине. Он не исключил, что ВСУ могут проиграть, призвав нарастить поставки. До этого Столтенберг предложил создать фонд в 100 миллиардов евро. Деньги из него будут идти на оплату поставок оружия Украине. Однако многие европейские политики не поняли, чем обусловлена именно такая сумма. При этом генсек альянса отметил, что НАТО будет координировать военные поставки Украине, чем сейчас занимаются США, передает RT.