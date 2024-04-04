В курганском городе жители подтопленных домов готовятся к эвакуации

04 апреля 2024 в 20:59 Размер текста - 17 +

Власти призывают жителей нескольких улиц в Куртамыше покинуть дома из-за угрозы подтопления Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области В городе Куртамыше Курганской области жители домов по улице Щорса, которую затопило водой, готовятся к эвакуации. Об этом сообщает местная газета «Куртамышская Нива». Глава округа Андрей Гвоздев просил жителей нескольких улиц Куртамыша не оставаться в домах на ночь. «4 апреля, к домам по улице Щорса было направлено три машины сыпучих материалов. Жители и волонтеры помогали делать отсыпку, засыпать песок в мешки, делать ограждения. Но все усилия оказались напрасны, дома затопило. Сейчас жители нескольких домов по улице Щорса готовятся к эвакуации», — сообщает газета в своей группе во «ВКонтакте». Глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев попросил жителей домов, которые находится в зоне возможного подтопления эвакуироваться заранее. «Обращаюсь к тем, чьи домовладения находятся в зоне возможного подтопления, рядом с рекой по улицам К. Мяготина, Комсомольской, Набережной, Щорса, Кольцевой, переулкам Речной и Пешеходный. Прошу вас сегодня не оставаться дома, взять документы и лекарства, которые и вам необходимы, и перед отъездом отключить электроэнергию. Не оставляйте без помощи и домашних животных», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». Пункт временного размещения находится в Куртамышском Центре культуры по адресу: 22 Партсъезда, 15. Власти обещают разместить там всех, кому потребуется помощь. Вместе с тем, Гвоздев подчеркнул, что данная мера превентивная: причин для паники нет, но лучше подстраховаться. В Куртамыше несколько домов по улице Щорса затапливает водой группа «Куртамышская нива», соцсеть «ВКонтакте» Фото: Жители и волонтеры пытались остановить прибытие воды на улице Щорсе в Куртамыше с помощью насыпи группа «Куртамышская нива», соцсеть «ВКонтакте» Фото: группа «Куртамышская нива», соцсеть «ВКонтакте» Фото: группа «Куртамышская нива», соцсеть «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Куртамыше Курганской области жители домов по улице Щорса, которую затопило водой, готовятся к эвакуации. Об этом сообщает местная газета «Куртамышская Нива». Глава округа Андрей Гвоздев просил жителей нескольких улиц Куртамыша не оставаться в домах на ночь. «4 апреля, к домам по улице Щорса было направлено три машины сыпучих материалов. Жители и волонтеры помогали делать отсыпку, засыпать песок в мешки, делать ограждения. Но все усилия оказались напрасны, дома затопило. Сейчас жители нескольких домов по улице Щорса готовятся к эвакуации», — сообщает газета в своей группе во «ВКонтакте». Глава Куртамышского округа Андрей Гвоздев попросил жителей домов, которые находится в зоне возможного подтопления эвакуироваться заранее. «Обращаюсь к тем, чьи домовладения находятся в зоне возможного подтопления, рядом с рекой по улицам К. Мяготина, Комсомольской, Набережной, Щорса, Кольцевой, переулкам Речной и Пешеходный. Прошу вас сегодня не оставаться дома, взять документы и лекарства, которые и вам необходимы, и перед отъездом отключить электроэнергию. Не оставляйте без помощи и домашних животных», — написал он на своей странице во «ВКонтакте». Пункт временного размещения находится в Куртамышском Центре культуры по адресу: 22 Партсъезда, 15. Власти обещают разместить там всех, кому потребуется помощь. Вместе с тем, Гвоздев подчеркнул, что данная мера превентивная: причин для паники нет, но лучше подстраховаться.