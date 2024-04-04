«РВ»: российские десантники прорвали оборону Часова Яра

Передовые подразделения 98-й ивановской дивизии ВДВ подошли к окраинам Часова Яра, с боями прорвав оборону ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»
«Противник пытается приостановить продвижение наших войск. Активно применяются дроны и кассетные боеприпасы», — пишут военкоры. По их данным, ВСУ пытаются контратаковать.
С южной стороны к городу подходит 11-я бригада ВДВ, отмечают военкоры. Ранее костромской 331-й полк ВДВ подошел на 650 м к Часов Яру, взяв опорные пункты ВСУ в лесополосе между Лиственным лесом и заказником Ступки-Голубовские-2.
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