«РВ»: российские десантники прорвали оборону Часова Яра

04 апреля 2024 в 22:30 Размер текста - 17 +

Российские бойцы подошли к окраинам Часова Яра, сообщили военкоры Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Передовые подразделения 98-й ивановской дивизии ВДВ подошли к окраинам Часова Яра, с боями прорвав оборону ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» «Противник пытается приостановить продвижение наших войск. Активно применяются дроны и кассетные боеприпасы», — пишут военкоры. По их данным, ВСУ пытаются контратаковать. С южной стороны к городу подходит 11-я бригада ВДВ, отмечают военкоры. Ранее костромской 331-й полк ВДВ подошел на 650 м к Часов Яру, взяв опорные пункты ВСУ в лесополосе между Лиственным лесом и заказником Ступки-Голубовские-2. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Передовые подразделения 98-й ивановской дивизии ВДВ подошли к окраинам Часова Яра, с боями прорвав оборону ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» «Противник пытается приостановить продвижение наших войск. Активно применяются дроны и кассетные боеприпасы», — пишут военкоры. По их данным, ВСУ пытаются контратаковать. С южной стороны к городу подходит 11-я бригада ВДВ, отмечают военкоры. Ранее костромской 331-й полк ВДВ подошел на 650 м к Часов Яру, взяв опорные пункты ВСУ в лесополосе между Лиственным лесом и заказником Ступки-Голубовские-2.