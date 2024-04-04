«РВ»: российские десантники прорвали оборону Часова Яра

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Центр Стрелец.Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Российские бойцы подошли к окраинам Часова Яра, сообщили военкоры Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Передовые подразделения 98-й ивановской дивизии ВДВ подошли к окраинам Часова Яра, с боями прорвав оборону ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны»

«Противник пытается приостановить продвижение наших войск. Активно применяются дроны и кассетные боеприпасы», — пишут военкоры. По их данным, ВСУ пытаются контратаковать.

С южной стороны к городу подходит 11-я бригада ВДВ, отмечают военкоры. Ранее костромской 331-й полк ВДВ подошел на 650 м к Часов Яру, взяв опорные пункты ВСУ в лесополосе между Лиственным лесом и заказником Ступки-Голубовские-2.

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Передовые подразделения 98-й ивановской дивизии ВДВ подошли к окраинам Часова Яра, с боями прорвав оборону ВСУ. Об этом сообщает telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» «Противник пытается приостановить продвижение наших войск. Активно применяются дроны и кассетные боеприпасы», — пишут военкоры. По их данным, ВСУ пытаются контратаковать. С южной стороны к городу подходит 11-я бригада ВДВ, отмечают военкоры. Ранее костромской 331-й полк ВДВ подошел на 650 м к Часов Яру, взяв опорные пункты ВСУ в лесополосе между Лиственным лесом и заказником Ступки-Голубовские-2.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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