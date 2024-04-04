В Сургуте мужчину расстреляли на глазах у семьи

04 апреля 2024 в 22:59 Размер текста - 17 +

Силовики разыскивают нападавшего Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сургуте (ХМАО) вечером 4 апреля возле дома 55 на улице Мира неизвестный в маске в упор расстрелял мужчину и скрылся. По информации источника URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб на месте от полученных ран. Трагедия произошла на глазах у семьи жертвы. «Возле дома на улице Мира 55 шла семья: муж, жена и ребенок. Неожиданно выскочил неизвестный мужчина, расстрелял главу семейства и скрылся в неизвестном направлении», — сообщил источник URA.RU. В Управлении МВД по ХМАО-Югре информацию о происшествии подтвердили. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители ведут поиск убийцы, а также выясняют личность потерпевшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте (ХМАО) вечером 4 апреля возле дома 55 на улице Мира неизвестный в маске в упор расстрелял мужчину и скрылся. По информации источника URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб на месте от полученных ран. Трагедия произошла на глазах у семьи жертвы. «Возле дома на улице Мира 55 шла семья: муж, жена и ребенок. Неожиданно выскочил неизвестный мужчина, расстрелял главу семейства и скрылся в неизвестном направлении», — сообщил источник URA.RU. В Управлении МВД по ХМАО-Югре информацию о происшествии подтвердили. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители ведут поиск убийцы, а также выясняют личность потерпевшего.