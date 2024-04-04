В Сургуте мужчину расстреляли на глазах у семьи

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Силовики разыскивают нападавшего Фото:

В Сургуте (ХМАО) вечером 4 апреля возле дома 55 на улице Мира неизвестный в маске в упор расстрелял мужчину и скрылся. По информации источника URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб на месте от полученных ран. Трагедия произошла на глазах у семьи жертвы.

«Возле дома на улице Мира 55 шла семья: муж, жена и ребенок. Неожиданно выскочил неизвестный мужчина, расстрелял главу семейства и скрылся в неизвестном направлении», — сообщил источник URA.RU.

В Управлении МВД по ХМАО-Югре информацию о происшествии подтвердили. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители ведут поиск убийцы, а также выясняют личность потерпевшего.

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В Сургуте (ХМАО) вечером 4 апреля возле дома 55 на улице Мира неизвестный в маске в упор расстрелял мужчину и скрылся. По информации источника URA.RU в силовых структурах, пострадавший погиб на месте от полученных ран. Трагедия произошла на глазах у семьи жертвы. «Возле дома на улице Мира 55 шла семья: муж, жена и ребенок. Неожиданно выскочил неизвестный мужчина, расстрелял главу семейства и скрылся в неизвестном направлении», — сообщил источник URA.RU. В Управлении МВД по ХМАО-Югре информацию о происшествии подтвердили. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Правоохранители ведут поиск убийцы, а также выясняют личность потерпевшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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