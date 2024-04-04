В Оренбургскую область из-за напряженной паводковой обстановкой из Перми выехали специалисты ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
«Прямо сейчас к жителям подтопленных населенных пунктов направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 40 человек личного состава и семи единиц техники. Главное — помочь населению Оренбургской области», — написано в telegram-канале ведомства.
В регионе подтопленными оказались более 550 жилых домов и порядка 2700 приусадебных участков в 20 муниципалитетах региона. Власти Оренбургской области ввели режим ЧС, отметив, что подобного уровня сброса с Ириклинского водохранилища еще не фиксировали за всю историю.
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В Оренбургскую область из-за напряженной паводковой обстановкой из Перми выехали специалисты ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прямо сейчас к жителям подтопленных населенных пунктов направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 40 человек личного состава и семи единиц техники. Главное — помочь населению Оренбургской области», — написано в telegram-канале ведомства. В регионе подтопленными оказались более 550 жилых домов и порядка 2700 приусадебных участков в 20 муниципалитетах региона. Власти Оренбургской области ввели режим ЧС, отметив, что подобного уровня сброса с Ириклинского водохранилища еще не фиксировали за всю историю.