Сотрудник МЧС из Перми отправились в Оренбург для борьбы с последствиями паводка. Видео

04 апреля 2024 в 23:34 Размер текста - 17 +

Весенне потепление привело к резкому подъему уровня воды в Оренбуржье Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Оренбургскую область из-за напряженной паводковой обстановкой из Перми выехали специалисты ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прямо сейчас к жителям подтопленных населенных пунктов направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 40 человек личного состава и семи единиц техники. Главное — помочь населению Оренбургской области», — написано в telegram-канале ведомства. В регионе подтопленными оказались более 550 жилых домов и порядка 2700 приусадебных участков в 20 муниципалитетах региона. Власти Оренбургской области ввели режим ЧС, отметив, что подобного уровня сброса с Ириклинского водохранилища еще не фиксировали за всю историю. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Оренбургскую область из-за напряженной паводковой обстановкой из Перми выехали специалисты ГУ МЧС России по региону. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. «Прямо сейчас к жителям подтопленных населенных пунктов направлена аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Пермскому краю в количестве 40 человек личного состава и семи единиц техники. Главное — помочь населению Оренбургской области», — написано в telegram-канале ведомства. В регионе подтопленными оказались более 550 жилых домов и порядка 2700 приусадебных участков в 20 муниципалитетах региона. Власти Оренбургской области ввели режим ЧС, отметив, что подобного уровня сброса с Ириклинского водохранилища еще не фиксировали за всю историю.