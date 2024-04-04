Лавров поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

Россия ценит оперативную помощь властей Таджикистана в расследовании обстоятельств теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова на презентации Общества дружбы с Таджикистаном.
«Ценим помощь Таджикистана в расследовании трагедии. Теракт по задумке организаторов должен был посеять разлад в обществе», — приводит ТАСС слова из заявления Лаврова.
Однако беда лишь сплотила людей разных национальностей, отметил Лавров. Руководитель МИД также выразил руководству Таджикистана признательность за сочувствие и слова поддержки стране в трудную минуту.
Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус» перед концертом «Пикника». Преступники расстреливали людей и разбрасывали зажигательные шашки, после чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 144 человек, в том числе погибло шесть детей, пишет телеканал 360.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.