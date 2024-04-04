04 апреля 2024

Лавров поблагодарил Таджикистан за помощь в расследовании теракта в «Крокусе»

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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Министр иностранных дел России выразил признательность руководству республики Фото:
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Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл»

Россия ценит оперативную помощь властей Таджикистана в расследовании обстоятельств теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова на презентации Общества дружбы с Таджикистаном.

«Ценим помощь Таджикистана в расследовании трагедии. Теракт по задумке организаторов должен был посеять разлад в обществе», — приводит ТАСС слова из заявления Лаврова.

Однако беда лишь сплотила людей разных национальностей, отметил Лавров. Руководитель МИД также выразил руководству Таджикистана признательность за сочувствие и слова поддержки стране в трудную минуту.

Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус» перед концертом «Пикника». Преступники расстреливали людей и разбрасывали зажигательные шашки, после чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 144 человек, в том числе погибло шесть детей, пишет телеканал 360.

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Россия ценит оперативную помощь властей Таджикистана в расследовании обстоятельств теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом говорится в приветствии главы МИД РФ Сергея Лаврова на презентации Общества дружбы с Таджикистаном. «Ценим помощь Таджикистана в расследовании трагедии. Теракт по задумке организаторов должен был посеять разлад в обществе», — приводит ТАСС слова из заявления Лаврова. Однако беда лишь сплотила людей разных национальностей, отметил Лавров. Руководитель МИД также выразил руководству Таджикистана признательность за сочувствие и слова поддержки стране в трудную минуту. Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус» перед концертом «Пикника». Преступники расстреливали людей и разбрасывали зажигательные шашки, после чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 144 человек, в том числе погибло шесть детей, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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