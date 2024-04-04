В благотворительном турнире на Ямале приняло участие 35 команд Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ямало-Ненецком автономном округе завершился Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок губернатора Ямала — 2024». Победителем стала команда «Газпром добыча Уренгой». Итогами спортивных состязаний поделился мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.

«Еще один марафон добра и отзывчивости завершен. Арктический благотворительный турнир на Кубок губернатора ЯНАО стал ярким событием этой весны. В этом году первое место заняла команда „Газпром добыча Уренгой“», — поделился мэр в своем telegram-канале.

Второе место в соревнованиях заняла сборная команда из Ноябрьска, а третье место досталось новоуренгойскому отделению партии «Единая Россия». В этом году в турнире приняло участие рекордное количество команд — 35. Собранные средства от взносов команд-участниц и продажи билетов будут направлены в региональный благотворительный фонд «Ямине» на лечение тяжелобольных ямальских детей.

В этом году в рамках благотворительных соревнований прошел Турнир дружбы. Участие в нем приняла команда из Волновахи (ДНР). Они сразились с командой «Ночные Совы — 1» и одержали победу.

Победителем турнира стала команда «Газпром добыча Уренгой» telegram-канал Андрея Воронова Фото: