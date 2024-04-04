В Ямало-Ненецком автономном округе завершился Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок губернатора Ямала — 2024». Победителем стала команда «Газпром добыча Уренгой». Итогами спортивных состязаний поделился мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов.
«Еще один марафон добра и отзывчивости завершен. Арктический благотворительный турнир на Кубок губернатора ЯНАО стал ярким событием этой весны. В этом году первое место заняла команда „Газпром добыча Уренгой“», — поделился мэр в своем telegram-канале.
Второе место в соревнованиях заняла сборная команда из Ноябрьска, а третье место досталось новоуренгойскому отделению партии «Единая Россия». В этом году в турнире приняло участие рекордное количество команд — 35. Собранные средства от взносов команд-участниц и продажи билетов будут направлены в региональный благотворительный фонд «Ямине» на лечение тяжелобольных ямальских детей.
В этом году в рамках благотворительных соревнований прошел Турнир дружбы. Участие в нем приняла команда из Волновахи (ДНР). Они сразились с командой «Ночные Совы — 1» и одержали победу.
Победителем турнира стала команда «Газпром добыча Уренгой»
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В Ямало-Ненецком автономном округе завершился Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок губернатора Ямала — 2024». Победителем стала команда «Газпром добыча Уренгой». Итогами спортивных состязаний поделился мэр Нового Уренгоя Андрей Воронов. «Еще один марафон добра и отзывчивости завершен. Арктический благотворительный турнир на Кубок губернатора ЯНАО стал ярким событием этой весны. В этом году первое место заняла команда „Газпром добыча Уренгой“», — поделился мэр в своем telegram-канале. Второе место в соревнованиях заняла сборная команда из Ноябрьска, а третье место досталось новоуренгойскому отделению партии «Единая Россия». В этом году в турнире приняло участие рекордное количество команд — 35. Собранные средства от взносов команд-участниц и продажи билетов будут направлены в региональный благотворительный фонд «Ямине» на лечение тяжелобольных ямальских детей. В этом году в рамках благотворительных соревнований прошел Турнир дружбы. Участие в нем приняла команда из Волновахи (ДНР). Они сразились с командой «Ночные Совы — 1» и одержали победу.