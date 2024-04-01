Команда мэра Нового Уренгоя провела дружеский матч с волейболистами из ДНР

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поприветствовал команду из Волновахи (ДНР) перед товарищеской игрой по волейболу. Он отметил, что встреча спортсменов проводится в поддержку спорта и должна приносить удовольствие.
«Спорт объединяет. Прямо сейчас „Ночные Совы-1“ сыграют в турнире дружбы с командой из Волновахи. Игра не идет в зачет Арктического благотворительного турнира по волейболу. Играем в удовольствие», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что для гостей из ДНР подготовлены экскурсии по городу и несмотря на холодную весну, для них будет организован теплый прием.
В Ямало-Ненецком автономном округе в эти дни проходит благотворительный волейбольный турнир на «Кубок губернатора Ямала — 2024». Полуфинальные турниры и благотворительный гала-матч традиционно состоятся в газовой столице во дворце спорта «Звездный» 3 апреля.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.