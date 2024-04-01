Команда мэра Нового Уренгоя провела дружеский матч с волейболистами из ДНР

02 апреля 2024 в 01:01 Размер текста - 17 +

Дружеская встреча между командами прошла 1 апреля Фото: Анна Майорова © URA.RU Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поприветствовал команду из Волновахи (ДНР) перед товарищеской игрой по волейболу. Он отметил, что встреча спортсменов проводится в поддержку спорта и должна приносить удовольствие. «Спорт объединяет. Прямо сейчас „Ночные Совы-1“ сыграют в турнире дружбы с командой из Волновахи. Игра не идет в зачет Арктического благотворительного турнира по волейболу. Играем в удовольствие», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что для гостей из ДНР подготовлены экскурсии по городу и несмотря на холодную весну, для них будет организован теплый прием. В Ямало-Ненецком автономном округе в эти дни проходит благотворительный волейбольный турнир на «Кубок губернатора Ямала — 2024». Полуфинальные турниры и благотворительный гала-матч традиционно состоятся в газовой столице во дворце спорта «Звездный» 3 апреля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поприветствовал команду из Волновахи (ДНР) перед товарищеской игрой по волейболу. Он отметил, что встреча спортсменов проводится в поддержку спорта и должна приносить удовольствие. «Спорт объединяет. Прямо сейчас „Ночные Совы-1“ сыграют в турнире дружбы с командой из Волновахи. Игра не идет в зачет Арктического благотворительного турнира по волейболу. Играем в удовольствие», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что для гостей из ДНР подготовлены экскурсии по городу и несмотря на холодную весну, для них будет организован теплый прием. В Ямало-Ненецком автономном округе в эти дни проходит благотворительный волейбольный турнир на «Кубок губернатора Ямала — 2024». Полуфинальные турниры и благотворительный гала-матч традиционно состоятся в газовой столице во дворце спорта «Звездный» 3 апреля.