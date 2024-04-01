01 апреля 2024

Команда мэра Нового Уренгоя провела дружеский матч с волейболистами из ДНР

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Международный турнир по волейболу среди женских команд на Кубок Первого Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина. Екатеринбург , волейбол, спорт, матч, волейбольный мяч, игра, руки
Дружеская встреча между командами прошла 1 апреля Фото:

Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поприветствовал команду из Волновахи (ДНР) перед товарищеской игрой по волейболу. Он отметил, что встреча спортсменов проводится в поддержку спорта и должна приносить удовольствие.

«Спорт объединяет. Прямо сейчас „Ночные Совы-1“ сыграют в турнире дружбы с командой из Волновахи. Игра не идет в зачет Арктического благотворительного турнира по волейболу. Играем в удовольствие», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что для гостей из ДНР подготовлены экскурсии по городу и несмотря на холодную весну, для них будет организован теплый прием.

В Ямало-Ненецком автономном округе в эти дни проходит благотворительный волейбольный турнир на «Кубок губернатора Ямала — 2024». Полуфинальные турниры и благотворительный гала-матч традиционно состоятся в газовой столице во дворце спорта «Звездный» 3 апреля.

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Мэр Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов поприветствовал команду из Волновахи (ДНР) перед товарищеской игрой по волейболу. Он отметил, что встреча спортсменов проводится в поддержку спорта и должна приносить удовольствие. «Спорт объединяет. Прямо сейчас „Ночные Совы-1“ сыграют в турнире дружбы с командой из Волновахи. Игра не идет в зачет Арктического благотворительного турнира по волейболу. Играем в удовольствие», — сообщил мэр в своем telegram-канале. Он добавил, что для гостей из ДНР подготовлены экскурсии по городу и несмотря на холодную весну, для них будет организован теплый прием. В Ямало-Ненецком автономном округе в эти дни проходит благотворительный волейбольный турнир на «Кубок губернатора Ямала — 2024». Полуфинальные турниры и благотворительный гала-матч традиционно состоятся в газовой столице во дворце спорта «Звездный» 3 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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