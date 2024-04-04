К месту нападения на мурманского губернатора прибыла полиция

Силовики задержали нападавшего
К месту, где было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, прибыли правоохранители. Эта информация опубликована в telegram-канале «Осторожно, новости».
«Сейчас у ДК в Апатитах работает полиция. Там произошло нападение на губернатора Мурманской области», — указано в мессенджере.
Чибис получил ножевое ранение в ночь с 4 на 5 апреля. Его доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Медперсонал проводит операцию, передают местные журналисты.
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