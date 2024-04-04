К месту нападения на мурманского губернатора прибыла полиция

05 апреля 2024 в 01:34 Размер текста - 17 +

Силовики задержали нападавшего Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU К месту, где было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, прибыли правоохранители. Эта информация опубликована в telegram-канале «Осторожно, новости». «Сейчас у ДК в Апатитах работает полиция. Там произошло нападение на губернатора Мурманской области», — указано в мессенджере. Чибис получил ножевое ранение в ночь с 4 на 5 апреля. Его доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Медперсонал проводит операцию, передают местные журналисты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

К месту, где было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, прибыли правоохранители. Эта информация опубликована в telegram-канале «Осторожно, новости». «Сейчас у ДК в Апатитах работает полиция. Там произошло нападение на губернатора Мурманской области», — указано в мессенджере. Чибис получил ножевое ранение в ночь с 4 на 5 апреля. Его доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Медперсонал проводит операцию, передают местные журналисты.