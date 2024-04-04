04 апреля 2024

К месту нападения на мурманского губернатора прибыла полиция

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики задержали нападавшего
Силовики задержали нападавшего Фото:

К месту, где было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, прибыли правоохранители. Эта информация опубликована в telegram-канале «Осторожно, новости».

«Сейчас у ДК в Апатитах работает полиция. Там произошло нападение на губернатора Мурманской области», — указано в мессенджере.

Чибис получил ножевое ранение в ночь с 4 на 5 апреля. Его доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Медперсонал проводит операцию, передают местные журналисты.

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К месту, где было совершено нападение на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, прибыли правоохранители. Эта информация опубликована в telegram-канале «Осторожно, новости». «Сейчас у ДК в Апатитах работает полиция. Там произошло нападение на губернатора Мурманской области», — указано в мессенджере. Чибис получил ножевое ранение в ночь с 4 на 5 апреля. Его доставили в Апатитско-Кировскую центральную городскую больницу. Медперсонал проводит операцию, передают местные журналисты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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