СКР начал расследование нападения на губернатора Мурманской области

Следственный комитет России проводит расследование инцидента с нападением на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По предварительным данным, после встречи с гражданами в городе Апатиты местный житель совершил нападение, вооруженное ножом, сообщили в пресс-службе ведомства.
«После встречи с жителями Апатитов местный житель напал на губернатора, причинив ему ножевое ранение. В ходе пресечения преступления сотрудниками Росгвардии нападавший был ранен», —
На данный момент оба пострадавших получают необходимую медицинскую помощь. Следователи работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей и пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, включая мотивы нападения.
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