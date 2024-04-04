04 апреля 2024

СКР начал расследование нападения на губернатора Мурманской области

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ПМЭФ-2021. Второй день, гостиная губернаторов. Санкт-Петербург, чибис андрей
Губернатора Мурманской области Чибиса неизвестный ранил ножом Фото:
новость из сюжета
Губернатора Мурманской области ранили ножом

Следственный комитет России проводит расследование инцидента с нападением на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По предварительным данным, после встречи с гражданами в городе Апатиты местный житель совершил нападение, вооруженное ножом, сообщили в пресс-службе ведомства.

«После встречи с жителями Апатитов местный житель напал на губернатора, причинив ему ножевое ранение. В ходе пресечения преступления сотрудниками Росгвардии нападавший был ранен», — сообщили в telegram-канале СК России.

На данный момент оба пострадавших получают необходимую медицинскую помощь. Следователи работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей и пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, включая мотивы нападения.

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Следственный комитет России проводит расследование инцидента с нападением на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По предварительным данным, после встречи с гражданами в городе Апатиты местный житель совершил нападение, вооруженное ножом, сообщили в пресс-службе ведомства. «После встречи с жителями Апатитов местный житель напал на губернатора, причинив ему ножевое ранение. В ходе пресечения преступления сотрудниками Росгвардии нападавший был ранен», — сообщили в telegram-канале СК России. На данный момент оба пострадавших получают необходимую медицинскую помощь. Следователи работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей и пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, включая мотивы нападения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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