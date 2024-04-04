СКР начал расследование нападения на губернатора Мурманской области

05 апреля 2024 в 01:53 Размер текста - 17 +

Губернатора Мурманской области Чибиса неизвестный ранил ножом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Губернатора Мурманской области ранили ножом Следственный комитет России проводит расследование инцидента с нападением на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По предварительным данным, после встречи с гражданами в городе Апатиты местный житель совершил нападение, вооруженное ножом, сообщили в пресс-службе ведомства. «После встречи с жителями Апатитов местный житель напал на губернатора, причинив ему ножевое ранение. В ходе пресечения преступления сотрудниками Росгвардии нападавший был ранен», — сообщили в telegram-канале СК России. На данный момент оба пострадавших получают необходимую медицинскую помощь. Следователи работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей и пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, включая мотивы нападения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственный комитет России проводит расследование инцидента с нападением на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. По предварительным данным, после встречи с гражданами в городе Апатиты местный житель совершил нападение, вооруженное ножом, сообщили в пресс-службе ведомства. «После встречи с жителями Апатитов местный житель напал на губернатора, причинив ему ножевое ранение. В ходе пресечения преступления сотрудниками Росгвардии нападавший был ранен», — сообщили в telegram-канале СК России. На данный момент оба пострадавших получают необходимую медицинскую помощь. Следователи работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей и пытаются выяснить все обстоятельства случившегося, включая мотивы нападения.