Работа для жителей ЯНАО без опыта и зарплатой от 120 тысяч рублей

«Авито Работа»: в ЯНАО специалисты без опыта могут получать от 120 тыс рублей

05 апреля 2024 в 05:01 Размер текста - 17 +

В ЯНАО число предложений для специалистов без опыта выросло на 44% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ямало-Ненецком автономном округе соискатели без опыта работы и начинающие специалисты могут зарабатывать от 120 тысяч рублей ежемесячно. Региональный представитель сервиса «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина предоставила подборку таких вакансий, а также поделилась ситуацией на кадровом рынке региона. «Работодатели принимают на работу сотрудников без опыта и на месте организуют для них обучение всем необходимым навыкам и знаниям. В феврале 2024 года на сайте сервиса число вакансий по сравнению с тем же месяцем 2023 года в ЯНАО увеличилось на 44%», — рассказала эксперт корреспонденту URA.RU. В Новом Уренгое для кандидатов без опыта работы предлагается вакансия торгового представителя на проект компании «Мегафон». Работодатель обещает платить от 138 тысяч рублей, а также компенсировать сотрудникам мобильную связь и бензин. Работа имеет разъездной характер. Необходимо посещать торговые точки и поддерживать с ними партнерские отношения. Предусмотрено обучение, тренинги, а также реальные перспективы карьерного роста. Технический сервис по обслуживанию автомобилей в Новом Уренгое ищет мастера — консультанта. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, но способные к самоорганизации и обучению, дисциплинированные, порядочные, ответственные и не боящиеся трудностей. Работодатель обещает платить от 100 до 250 тысяч рублей. В Салехарде монтажник натяжных потолков без опыта также может претендовать на высокий доход. Кандидатам готовы платить от 90 до 120 тысяч рублей, а также обучить всем необходимым навыкам и знаниям. Преимуществом будет знание внутренней отделки квартир. Наиболее востребованными рабочими профессиями в ЯНАО, по итогам I квартала текущего года, стали машинисты, сварщики, монтажники и крановщики. На долю этих специалистов приходится до 5% вакансий от числа всех объявлений о найме на сервисе «Авито Работа». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ямало-Ненецком автономном округе соискатели без опыта работы и начинающие специалисты могут зарабатывать от 120 тысяч рублей ежемесячно. Региональный представитель сервиса «Авито Работа» на Урале Елизавета Чурина предоставила подборку таких вакансий, а также поделилась ситуацией на кадровом рынке региона. «Работодатели принимают на работу сотрудников без опыта и на месте организуют для них обучение всем необходимым навыкам и знаниям. В феврале 2024 года на сайте сервиса число вакансий по сравнению с тем же месяцем 2023 года в ЯНАО увеличилось на 44%», — рассказала эксперт корреспонденту URA.RU. В Новом Уренгое для кандидатов без опыта работы предлагается вакансия торгового представителя на проект компании «Мегафон». Работодатель обещает платить от 138 тысяч рублей, а также компенсировать сотрудникам мобильную связь и бензин. Работа имеет разъездной характер. Необходимо посещать торговые точки и поддерживать с ними партнерские отношения. Предусмотрено обучение, тренинги, а также реальные перспективы карьерного роста. Технический сервис по обслуживанию автомобилей в Новом Уренгое ищет мастера — консультанта. Рассматриваются кандидаты без опыта работы, но способные к самоорганизации и обучению, дисциплинированные, порядочные, ответственные и не боящиеся трудностей. Работодатель обещает платить от 100 до 250 тысяч рублей. В Салехарде монтажник натяжных потолков без опыта также может претендовать на высокий доход. Кандидатам готовы платить от 90 до 120 тысяч рублей, а также обучить всем необходимым навыкам и знаниям. Преимуществом будет знание внутренней отделки квартир. Наиболее востребованными рабочими профессиями в ЯНАО, по итогам I квартала текущего года, стали машинисты, сварщики, монтажники и крановщики. На долю этих специалистов приходится до 5% вакансий от числа всех объявлений о найме на сервисе «Авито Работа».