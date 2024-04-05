«Ведомости»: США угрожают международным банкам за связи с РФ

Ведомости»: США угрожают международным банкам за связи с РФ
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Виды города. Москва, американский флаг, флаг сша, флаг америки
США пытаются полностью вытеснить Россию с международной финансовой системы Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Американские власти предпринимают усилия по отсечению России от системы международных расчетов и угрожают международным банкам за связи со страной. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник крупной сырьевой компании.

«США отслеживают рост оборотов новых корреспондентских счетов в иностранных банках. Так они узнают об открытии российскими банками новых счетов в этих иностранных финансовых организациях. После выявления они предупреждают топ-менеджмент о негативных последствиях взаимодействия с контрагентами из РФ, и эти угрозы могут быть персональными», — приводят «Ведомости» слова своего источника.

Давление на банки власти США осуществляют по всему миру. Речь идет о финансовых учреждениях Турции, Китая, ОАЭ, Катара и СНГ. Из-за этого «срок жизни» открытых корсчетов у банков РФ в иностранных не больше полгода, отмечают эксперты.

В феврале крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета ее гражданам и компаниям. Банки ОАЭ прекратили принимать деньги из России и проводить платежи в Россию в основном из-за вторичных санкций, объявленных США в декабре 2023 года, пишет телеканал 360.

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Американские власти предпринимают усилия по отсечению России от системы международных расчетов и угрожают международным банкам за связи со страной. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник крупной сырьевой компании. «США отслеживают рост оборотов новых корреспондентских счетов в иностранных банках. Так они узнают об открытии российскими банками новых счетов в этих иностранных финансовых организациях. После выявления они предупреждают топ-менеджмент о негативных последствиях взаимодействия с контрагентами из РФ, и эти угрозы могут быть персональными», — приводят «Ведомости» слова своего источника. Давление на банки власти США осуществляют по всему миру. Речь идет о финансовых учреждениях Турции, Китая, ОАЭ, Катара и СНГ. Из-за этого «срок жизни» открытых корсчетов у банков РФ в иностранных не больше полгода, отмечают эксперты. В феврале крупные банки Объединенных Арабских Эмиратов стали ограничивать расчеты с Россией и закрывать счета ее гражданам и компаниям. Банки ОАЭ прекратили принимать деньги из России и проводить платежи в Россию в основном из-за вторичных санкций, объявленных США в декабре 2023 года, пишет телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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