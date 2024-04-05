Япония запретила поставлять в РФ моторные масла и аккумуляторы

05 апреля 2024 в 08:08 Размер текста - 17 +

Япония с 10 мая запретит импорт российских алмазов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий промышленных товаров, в том числе моторные масла и аккумуляторы. Об этом сообщили в минэкономики страны. «С 17 апреля в Россию нельзя поставлять литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы, моторное масло для автомобилей, термостаты, нитроцеллюлозные продукты и деревообрабатывающие станки», — заявили в минэкономики, передает Reuters. Кроме того, Япония с 10 мая запретит импорт российских алмазов. Также Япония запрещает экспорт в РФ яхт, прогулочных судов, пожарных катеров, буровых платформ. Ранее правительство Японии расширило санкции в отношении России и внесло в черные списки еще 12 физлиц и 36 организаций. В списки попали «Тинькофф банк», ФГУП «Атомфлот», АО «ГТЛК», их активы будут заморожены. Также Токио ввел экспортные ограничения в отношении концерна «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавода», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий промышленных товаров, в том числе моторные масла и аккумуляторы. Об этом сообщили в минэкономики страны. «С 17 апреля в Россию нельзя поставлять литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы, моторное масло для автомобилей, термостаты, нитроцеллюлозные продукты и деревообрабатывающие станки», — заявили в минэкономики, передает Reuters. Кроме того, Япония с 10 мая запретит импорт российских алмазов. Также Япония запрещает экспорт в РФ яхт, прогулочных судов, пожарных катеров, буровых платформ. Ранее правительство Японии расширило санкции в отношении России и внесло в черные списки еще 12 физлиц и 36 организаций. В списки попали «Тинькофф банк», ФГУП «Атомфлот», АО «ГТЛК», их активы будут заморожены. Также Токио ввел экспортные ограничения в отношении концерна «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавода», передает «Национальная служба новостей».