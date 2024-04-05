Япония запретила поставлять в РФ моторные масла и аккумуляторы

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Япония с 10 мая запретит импорт российских алмазов Фото:
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Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий промышленных товаров, в том числе моторные масла и аккумуляторы. Об этом сообщили в минэкономики страны.

«С 17 апреля в Россию нельзя поставлять литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы, моторное масло для автомобилей, термостаты, нитроцеллюлозные продукты и деревообрабатывающие станки», — заявили в минэкономики, передает Reuters. Кроме того, Япония с 10 мая запретит импорт российских алмазов. Также Япония запрещает экспорт в РФ яхт, прогулочных судов, пожарных катеров, буровых платформ.

Ранее правительство Японии расширило санкции в отношении России и внесло в черные списки еще 12 физлиц и 36 организаций. В списки попали «Тинькофф банк», ФГУП «Атомфлот», АО «ГТЛК», их активы будут заморожены. Также Токио ввел экспортные ограничения в отношении концерна «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавода», передает «Национальная служба новостей».

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Япония ввела запрет на экспорт в Россию 164 категорий промышленных товаров, в том числе моторные масла и аккумуляторы. Об этом сообщили в минэкономики страны. «С 17 апреля в Россию нельзя поставлять литий-ионные аккумуляторы, газовые трубы, моторное масло для автомобилей, термостаты, нитроцеллюлозные продукты и деревообрабатывающие станки», — заявили в минэкономики, передает Reuters. Кроме того, Япония с 10 мая запретит импорт российских алмазов. Также Япония запрещает экспорт в РФ яхт, прогулочных судов, пожарных катеров, буровых платформ. Ранее правительство Японии расширило санкции в отношении России и внесло в черные списки еще 12 физлиц и 36 организаций. В списки попали «Тинькофф банк», ФГУП «Атомфлот», АО «ГТЛК», их активы будут заморожены. Также Токио ввел экспортные ограничения в отношении концерна «Калашников», «Алмаз-Антей», «Уралвагонзавода», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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