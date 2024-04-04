04 апреля 2024

Челябинцы временно не смогут зарегистрировать автомобили и поменять права

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, прием граждан, окно регистрации, РЭО ГИБДД
Сбой в системе ГИБДД устраняют Фото:

Челябинцы временно не смогут зарегистрировать автомобили и поменять права. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, сославшись на сбой программного обеспечения.

«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.

В конце прошлого года подобные сбои в подразделения ГИБДД области уже случались. На устранение проблемы в некоторых случаях специалисты тратили весь день.

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Челябинцы временно не смогут зарегистрировать автомобили и поменять права. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, сославшись на сбой программного обеспечения. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В конце прошлого года подобные сбои в подразделения ГИБДД области уже случались. На устранение проблемы в некоторых случаях специалисты тратили весь день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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