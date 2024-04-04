Челябинцы временно не смогут зарегистрировать автомобили и поменять права. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, сославшись на сбой программного обеспечения.
«В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона.
В конце прошлого года подобные сбои в подразделения ГИБДД области уже случались. На устранение проблемы в некоторых случаях специалисты тратили весь день.
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