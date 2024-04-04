Челябинцы временно не смогут зарегистрировать автомобили и поменять права

05 апреля 2024 в 09:37 Размер текста - 17 +

Сбой в системе ГИБДД устраняют Фото: Илья Московец © URA.RU Челябинцы временно не смогут зарегистрировать автомобили и поменять права. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, сославшись на сбой программного обеспечения. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В конце прошлого года подобные сбои в подразделения ГИБДД области уже случались. На устранение проблемы в некоторых случаях специалисты тратили весь день. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцы временно не смогут зарегистрировать автомобили и поменять права. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, сославшись на сбой программного обеспечения. «В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Челябинской области оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений приостановлено. В настоящее время ведутся работы по устранению технических неисправностей», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГИБДД региона. В конце прошлого года подобные сбои в подразделения ГИБДД области уже случались. На устранение проблемы в некоторых случаях специалисты тратили весь день.