В двух районах Челябинской области введен режим ЧС

05 апреля 2024 в 09:48 Размер текста - 17 +

Из-за паводка введен режим ЧС Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Паводок в Челябинской области весной 2024 года В двух районах Челябинской области из-за паводка введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. «Режим ЧС введен на территории Варнинского и Брединского районов. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах», — уточнили в пресс-службе правительства. В регионе на особом контроле находятся поселки, где вода подтапливает частные дома и участки. Это село Варна и поселок Новый Урал Варненского района, поселки Бреды и Наследницкий Брединского района, поселки Переселенческий и Остроленский Нагайбакского района. Кроме того, вода во многих местах переливается через дороги, сотрудники ГИБДД точечно вводят временное ограничение движения и патриулируют эти участки. На особом контроле стоят 12 таких участков. «В территориях круглосуточно работают спасатели, спецтехника, развернуты пункты временного размещения людей. Службы муниципального звена РСЧС, сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области, специалисты Уральского учебного спасательного центра продолжают проводить берегоукрепительные работы, очищать русла рек, оказывать адресную помощь населению», — добавили в пресс-службе ведомства. Речь идет о доставке продуктов и медикаментов, а также организации временной переправы. Ранее URA.RU сообщало, что в трех районах региона из-за паводка 3 апреля объявлен режим повышенной готовности. Для жителей открыт пункт временного пребывания. На месте работают экстренные ведомства, ведется строительство укреплений. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В двух районах Челябинской области из-за паводка введен режим ЧС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. «Режим ЧС введен на территории Варнинского и Брединского районов. Режим повышенной готовности действует в Коркинском, Чесменском и Карталинском районах», — уточнили в пресс-службе правительства. В регионе на особом контроле находятся поселки, где вода подтапливает частные дома и участки. Это село Варна и поселок Новый Урал Варненского района, поселки Бреды и Наследницкий Брединского района, поселки Переселенческий и Остроленский Нагайбакского района. Кроме того, вода во многих местах переливается через дороги, сотрудники ГИБДД точечно вводят временное ограничение движения и патриулируют эти участки. На особом контроле стоят 12 таких участков. «В территориях круглосуточно работают спасатели, спецтехника, развернуты пункты временного размещения людей. Службы муниципального звена РСЧС, сотрудники подразделений Главного управления МЧС России по Челябинской области, специалисты Уральского учебного спасательного центра продолжают проводить берегоукрепительные работы, очищать русла рек, оказывать адресную помощь населению», — добавили в пресс-службе ведомства. Речь идет о доставке продуктов и медикаментов, а также организации временной переправы. Ранее URA.RU сообщало, что в трех районах региона из-за паводка 3 апреля объявлен режим повышенной готовности. Для жителей открыт пункт временного пребывания. На месте работают экстренные ведомства, ведется строительство укреплений.