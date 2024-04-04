Порноактриса из Екатеринбурга третий раз стала самой популярной на Pornhub

05 апреля 2024 в 10:18 Размер текста - 17 +

Sweetie Fox получила денежный приз Фото: Илья Московец © URA.RU Порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox третий раз заняла первое место среди самых знаменитых моделей в ежегодной премии Pornhub Awards в номинации «Любимый косплеер». Информация об этом появилась на сайте для взрослых. «Мы рады объявить победителей шестой ежегодной премии Pornhub Awards, отмечающей достижения наших выдающихся исполнителей и студий. Помимо престижной награды, все эти победители также были награждены денежными призами за свои достижения», — сказано в сообщении. Победитель выбирался голосованием пользователей. Первую такую награду модель получила в 2022 году, а вторую — в январе 2024 года. В прошлом году Sweetie Fox вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim. Девушка завела аккаунт на PornHub еще в 2018 году. С детства она увлекалась косплеем, что и стало ее фишкой в фильмах для взрослых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox третий раз заняла первое место среди самых знаменитых моделей в ежегодной премии Pornhub Awards в номинации «Любимый косплеер». Информация об этом появилась на сайте для взрослых. «Мы рады объявить победителей шестой ежегодной премии Pornhub Awards, отмечающей достижения наших выдающихся исполнителей и студий. Помимо престижной награды, все эти победители также были награждены денежными призами за свои достижения», — сказано в сообщении. Победитель выбирался голосованием пользователей. Первую такую награду модель получила в 2022 году, а вторую — в январе 2024 года. В прошлом году Sweetie Fox вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim. Девушка завела аккаунт на PornHub еще в 2018 году. С детства она увлекалась косплеем, что и стало ее фишкой в фильмах для взрослых.