04 апреля 2024

Порноактриса из Екатеринбурга третий раз стала самой популярной на Pornhub

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Sweetie Fox получила денежный приз Фото:

Порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox третий раз заняла первое место среди самых знаменитых моделей в ежегодной премии Pornhub Awards в номинации «Любимый косплеер». Информация об этом появилась на сайте для взрослых.

«Мы рады объявить победителей шестой ежегодной премии Pornhub Awards, отмечающей достижения наших выдающихся исполнителей и студий. Помимо престижной награды, все эти победители также были награждены денежными призами за свои достижения», — сказано в сообщении. Победитель выбирался голосованием пользователей.

Первую такую награду модель получила в 2022 году, а вторую — в январе 2024 года. В прошлом году Sweetie Fox вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim. Девушка завела аккаунт на PornHub еще в 2018 году. С детства она увлекалась косплеем, что и стало ее фишкой в фильмах для взрослых.

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Порноактриса из Екатеринбурга Sweetie Fox третий раз заняла первое место среди самых знаменитых моделей в ежегодной премии Pornhub Awards в номинации «Любимый косплеер». Информация об этом появилась на сайте для взрослых. «Мы рады объявить победителей шестой ежегодной премии Pornhub Awards, отмечающей достижения наших выдающихся исполнителей и студий. Помимо престижной награды, все эти победители также были награждены денежными призами за свои достижения», — сказано в сообщении. Победитель выбирался голосованием пользователей. Первую такую награду модель получила в 2022 году, а вторую — в январе 2024 года. В прошлом году Sweetie Fox вошла в топ-20 российских порноактрис по версии журнала Maxim. Девушка завела аккаунт на PornHub еще в 2018 году. С детства она увлекалась косплеем, что и стало ее фишкой в фильмах для взрослых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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