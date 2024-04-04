У Владимира Селиванова уже второй ребенок
Пермский актер Владимир Селиванов, ставший популярным благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», вновь стал отцом. Сына Кирилла родила Александра Калмыкова. Фото актер выложил в соцсетях.
«Добро пожаловать в этот мир — Селиванов Кирилл Владимирович. 3240 гр. и 52 см. — невероятного счастья. Нас теперь шестеро!» — написал Селиванов.
У актера есть другой ребенок от первого брака. У его подруги Калмыковой также есть еще двое от предыдущего партнера.
Радостной новостью семья поделилась в соцсетях
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