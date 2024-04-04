04 апреля 2024

У звезды «Реальных пацанов» Селиванова родился ребенок. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, ершов сергей, селиванов владимир
У Владимира Селиванова уже второй ребенок Фото:

Пермский актер Владимир Селиванов, ставший популярным благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», вновь стал отцом. Сына Кирилла родила Александра Калмыкова. Фото актер выложил в соцсетях.

«Добро пожаловать в этот мир — Селиванов Кирилл Владимирович. 3240 гр. и 52 см. — невероятного счастья. Нас теперь шестеро!» — написал Селиванов.

У актера есть другой ребенок от первого брака. У его подруги Калмыковой также есть еще двое от предыдущего партнера.

Радостной новостью семья поделилась в соцсетях
Радостной новостью семья поделилась в соцсетях
Фото:

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Пермский актер Владимир Селиванов, ставший популярным благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», вновь стал отцом. Сына Кирилла родила Александра Калмыкова. Фото актер выложил в соцсетях. «Добро пожаловать в этот мир — Селиванов Кирилл Владимирович. 3240 гр. и 52 см. — невероятного счастья. Нас теперь шестеро!» — написал Селиванов. У актера есть другой ребенок от первого брака. У его подруги Калмыковой также есть еще двое от предыдущего партнера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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