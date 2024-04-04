У звезды «Реальных пацанов» Селиванова родился ребенок. Фото

05 апреля 2024 в 10:19 Размер текста - 17 +

У Владимира Селиванова уже второй ребенок Фото: Наталия Вершинина © URA.RU Пермский актер Владимир Селиванов, ставший популярным благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», вновь стал отцом. Сына Кирилла родила Александра Калмыкова. Фото актер выложил в соцсетях. «Добро пожаловать в этот мир — Селиванов Кирилл Владимирович. 3240 гр. и 52 см. — невероятного счастья. Нас теперь шестеро!» — написал Селиванов. У актера есть другой ребенок от первого брака. У его подруги Калмыковой также есть еще двое от предыдущего партнера. Радостной новостью семья поделилась в соцсетях Владимир Селиванов Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пермский актер Владимир Селиванов, ставший популярным благодаря роли в сериале «Реальные пацаны», вновь стал отцом. Сына Кирилла родила Александра Калмыкова. Фото актер выложил в соцсетях. «Добро пожаловать в этот мир — Селиванов Кирилл Владимирович. 3240 гр. и 52 см. — невероятного счастья. Нас теперь шестеро!» — написал Селиванов. У актера есть другой ребенок от первого брака. У его подруги Калмыковой также есть еще двое от предыдущего партнера.