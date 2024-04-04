В ХМАО прокуратура помогла пенсионерке взыскать с почты 200 тысяч рублей

05 апреля 2024 в 10:33 Размер текста - 17 +

Пенсионерка получила травму и была отправлена в больницу Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Урае (ХМАО) прокуратура встала на защиту пенсионерки, которая поскользнулась на крыльце почты и получила травму. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Пенсионерка из Урая в декабре 2023 года при входе в здание отделения почтовой связи упала и получила травму. Женщина проходила лечение в медицинском учреждении. Проверка показала, что почтовым отделением не обеспечена безопасная эксплуатация здания в зимний период», — сообщили в ведомстве. Прокуратурой было направлено исковое заявление в суд о возмещении морального вреда за полученную травму. «Суд удовлетворил иск прокурора. В пользу пенсионерки взысканы денежные средства в размере 200 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО отсудила у бизнесмена четверть млн рублей за неубранное крыльцо. Женщина получила моральную компенсацию за падение на крыльце, где была не убрана наледь. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Урае (ХМАО) прокуратура встала на защиту пенсионерки, которая поскользнулась на крыльце почты и получила травму. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Пенсионерка из Урая в декабре 2023 года при входе в здание отделения почтовой связи упала и получила травму. Женщина проходила лечение в медицинском учреждении. Проверка показала, что почтовым отделением не обеспечена безопасная эксплуатация здания в зимний период», — сообщили в ведомстве. Прокуратурой было направлено исковое заявление в суд о возмещении морального вреда за полученную травму. «Суд удовлетворил иск прокурора. В пользу пенсионерки взысканы денежные средства в размере 200 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО отсудила у бизнесмена четверть млн рублей за неубранное крыльцо. Женщина получила моральную компенсацию за падение на крыльце, где была не убрана наледь.