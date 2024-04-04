04 апреля 2024

В ХМАО прокуратура помогла пенсионерке взыскать с почты 200 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рейд по дворам, с целью закрасить незаконную рекламу наркотиков. Сургут, почта россии
Пенсионерка получила травму и была отправлена в больницу Фото:

В Урае (ХМАО) прокуратура встала на защиту пенсионерки, которая поскользнулась на крыльце почты и получила травму. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве.

«Пенсионерка из Урая в декабре 2023 года при входе в здание отделения почтовой связи упала и получила травму. Женщина проходила лечение в медицинском учреждении. Проверка показала, что почтовым отделением не обеспечена безопасная эксплуатация здания в зимний период», — сообщили в ведомстве.

Прокуратурой было направлено исковое заявление в суд о возмещении морального вреда за полученную травму. «Суд удовлетворил иск прокурора. В пользу пенсионерки взысканы денежные средства в размере 200 тысяч рублей», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО отсудила у бизнесмена четверть млн рублей за неубранное крыльцо. Женщина получила моральную компенсацию за падение на крыльце, где была не убрана наледь.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Урае (ХМАО) прокуратура встала на защиту пенсионерки, которая поскользнулась на крыльце почты и получила травму. Об этом URA.RU сообщили в окружном надзорном ведомстве. «Пенсионерка из Урая в декабре 2023 года при входе в здание отделения почтовой связи упала и получила травму. Женщина проходила лечение в медицинском учреждении. Проверка показала, что почтовым отделением не обеспечена безопасная эксплуатация здания в зимний период», — сообщили в ведомстве. Прокуратурой было направлено исковое заявление в суд о возмещении морального вреда за полученную травму. «Суд удовлетворил иск прокурора. В пользу пенсионерки взысканы денежные средства в размере 200 тысяч рублей», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО отсудила у бизнесмена четверть млн рублей за неубранное крыльцо. Женщина получила моральную компенсацию за падение на крыльце, где была не убрана наледь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...