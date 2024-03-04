Жительница ХМАО отсудила у бизнесмена четверть млн рублей за неубранное крыльцо

Изначально пострадавшая требовала 350 тысяч рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Сургута (ХМАО) отсудила у бизнесмена 250 тысяч рублей из-за падения с крыльца магазина, где была неубранная наледь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда.

«Изучив материалы гражданского дела, суд приходит к выводу о том, что причиной травмы, полученной истцом, послужило ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей по содержанию имущества. Согласно нормам действующего законодательства, продавец обязан обеспечить безопасные условия для здоровья потребителей и сохранности их имущества», — сообщили в суде.

Пострадавшая требовала взыскать с бизнесмена 350 тысяч рублей, но суд, рассмотрев все доводы, назначил возмещение ущерба в 205 тысяч. «С ответчика в пользу истца взыскано 250000 рублей компенсации морального вреда, 35000 рублей расходов на представителя, 125000 рублей штраф, 300 рублей почтовых расходов», — добавили в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО отсудила почти 150 тысяч рублей у интернет-магазина за некачественную одежду. Югорчанка заказала два трикотажных костюма и только на почте обнаружила, что фасон и размер не соответствуют заявленным.