04 марта 2024

Жительница ХМАО отсудила у бизнесмена четверть млн рублей за неубранное крыльцо

© Служба новостей «URA.RU»
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Изначально пострадавшая требовала 350 тысяч рублей Фото:

Жительница Сургута (ХМАО) отсудила у бизнесмена 250 тысяч рублей из-за падения с крыльца магазина, где была неубранная наледь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда.

«Изучив материалы гражданского дела, суд приходит к выводу о том, что причиной травмы, полученной истцом, послужило ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей по содержанию имущества. Согласно нормам действующего законодательства, продавец обязан обеспечить безопасные условия для здоровья потребителей и сохранности их имущества», — сообщили в суде.

Пострадавшая требовала взыскать с бизнесмена 350 тысяч рублей, но суд, рассмотрев все доводы, назначил возмещение ущерба в 205 тысяч. «С ответчика в пользу истца взыскано 250000 рублей компенсации морального вреда, 35000 рублей расходов на представителя, 125000 рублей штраф, 300 рублей почтовых расходов», — добавили в суде.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО отсудила почти 150 тысяч рублей у интернет-магазина за некачественную одежду. Югорчанка заказала два трикотажных костюма и только на почте обнаружила, что фасон и размер не соответствуют заявленным.

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Жительница Сургута (ХМАО) отсудила у бизнесмена 250 тысяч рублей из-за падения с крыльца магазина, где была неубранная наледь. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда. «Изучив материалы гражданского дела, суд приходит к выводу о том, что причиной травмы, полученной истцом, послужило ненадлежащее исполнение ответчиком обязанностей по содержанию имущества. Согласно нормам действующего законодательства, продавец обязан обеспечить безопасные условия для здоровья потребителей и сохранности их имущества», — сообщили в суде. Пострадавшая требовала взыскать с бизнесмена 350 тысяч рублей, но суд, рассмотрев все доводы, назначил возмещение ущерба в 205 тысяч. «С ответчика в пользу истца взыскано 250000 рублей компенсации морального вреда, 35000 рублей расходов на представителя, 125000 рублей штраф, 300 рублей почтовых расходов», — добавили в суде. Ранее URA.RU сообщало, что жительница ХМАО отсудила почти 150 тысяч рублей у интернет-магазина за некачественную одежду. Югорчанка заказала два трикотажных костюма и только на почте обнаружила, что фасон и размер не соответствуют заявленным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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