04 апреля 2024

СКР в ХМАО возбудил уголовное дело после убийства бизнесмена на глазах у семьи

© Служба новостей «URA.RU»
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ЧП на улице Ушакова 20. Пермь, следственный комитет, следователь, оцепление, скр, место происшествия
Личность подозреваемого устанавливается Фото:

Следователи СК по ХМАО возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Сургуте, совершенное 4 апреля. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении СК РФ.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей убийство. По данным следствия, 4 апреля 2024 года около 22 часов неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома № 55 по проспекту Мира города Сургута, совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута 1979 года рождения», — сообщили в ведомстве.

Смерть сургутянина наступила на месте преступления до приезда скорой помощи. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, совершившего преступление», — добавили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что убийство бизнесмена на глазах у семьи в Сургуте было заказным. У погибшего был конфликт с криминалитетом.

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Следователи СК по ХМАО возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Сургуте, совершенное 4 апреля. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей убийство. По данным следствия, 4 апреля 2024 года около 22 часов неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома № 55 по проспекту Мира города Сургута, совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута 1979 года рождения», — сообщили в ведомстве. Смерть сургутянина наступила на месте преступления до приезда скорой помощи. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, совершившего преступление», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что убийство бизнесмена на глазах у семьи в Сургуте было заказным. У погибшего был конфликт с криминалитетом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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