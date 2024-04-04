СКР в ХМАО возбудил уголовное дело после убийства бизнесмена на глазах у семьи

05 апреля 2024 в 11:29 Размер текста - 17 +

Личность подозреваемого устанавливается Фото: Сергей Русанов © URA.RU Следователи СК по ХМАО возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Сургуте, совершенное 4 апреля. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей убийство. По данным следствия, 4 апреля 2024 года около 22 часов неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома № 55 по проспекту Мира города Сургута, совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута 1979 года рождения», — сообщили в ведомстве. Смерть сургутянина наступила на месте преступления до приезда скорой помощи. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, совершившего преступление», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что убийство бизнесмена на глазах у семьи в Сургуте было заказным. У погибшего был конфликт с криминалитетом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следователи СК по ХМАО возбудили уголовное дело по факту убийства бизнесмена в Сургуте, совершенное 4 апреля. Об этом URA.RU сообщили в окружном следственном управлении СК РФ. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей убийство. По данным следствия, 4 апреля 2024 года около 22 часов неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома № 55 по проспекту Мира города Сургута, совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута 1979 года рождения», — сообщили в ведомстве. Смерть сургутянина наступила на месте преступления до приезда скорой помощи. «По уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание лица, совершившего преступление», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что убийство бизнесмена на глазах у семьи в Сургуте было заказным. У погибшего был конфликт с криминалитетом.